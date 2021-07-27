نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم السعودية عودة الدراسة حضورياً العام القادم وانتظام العملية التعليمية بعد الخطة الزمنية لأخذ اللقاح 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التعليم السعودية تتجه في قرار مهم للدراسة بالعام الدراسي المقبل لعام 1443، على أن تكون الدراسة حضورياً، وأن تعود الحياة إلى طبيعتها وتنتظم العملية التعليمية، كما اتجهت الوزارة إلى إعداد خطة زمنية لمنسوبي التعليم بالمملكة العربية السعودية لأخذ اللقاح قبل بداية العام المقبل للدراسة 1443، وذلك لكي تعود الحياة إلى طبيعتها عند بداية العام الدراسي الجديد، كما حذرت اليونسكو من أنه إغلاق المدارس والجامعات قد يؤثر على الصحة العقلية للتلاميذ، وهناك سؤال بعد عودة الدراسة حضوري هل سيسمح للطلبة بالدخول بالجوالات العام القادم لإظهار تطبيق توكلنا أم لا، وننتظر الكثير من القرارات الجديدة التي تخص التعليم بالمدارس العام المقبل بالمملكة العربية السعودية، كما أنه تم فتح باب التسجيل لمرحلة رياض الأطفال للعام القادم، على نظام نور من يوم الأربعاء 25/8/1442 وحتى العام الدراسي، كما قامت بعض المدارس الآن بنشر بعض الجداول الخاصة بالاختبارات النهائية بإسم وتاريخ اختبار المادة، وموعد اختبارات الدور الثاني، وانتظروا أيضاً بعض القرارات الهامة بشأن الدراسة حضورياً وقرار الدمج بالجامعات، والمواد الجديدة التي سيتم إضافتها العام القادم بإذن الله في تعليم السعودية، حيث أن القادم بالتعليم العام سيكون شئ مختلف عن سابقه من الأعوام الدراسية بعد تنفيذ بعض القرارات التي سيتم مناقشتها لتنفيذها الأعوام الجديدة بالجامعات والمدارس بالمملكة العربية السعودية.

الآن المواعيد الجديدة للتسجيل بالجامعات بالمملكة العربية السعودية لعام 1443.

وزارة التعليم السعودية والدراسة حضورياً العام المقبل وخطة زمنية لمنسوبي التعليم لأخذ اللقاح 1443

من خلال التوجيهات السامية من خادم الحرمين الشريفين، وحرصاً على سلامة وزارة التعليم والإدارات التعليمية بها ومنسوبي التعليم والجامعات والتدريب التقني، قام وزير التعليم السعودي حمد آل الشيخ بإعداد خطة زمنية من أجل أخذ اللقاح المضاد للوباء المنتشر بالمملكة، على أن يتم إعطاء اللقاح لمنسوبي التعليم، وذلك على أن يستكمل ذلك قبل بداية العام الدراسي القادم 1443، وذلك حتى تعود الحياة التعليمية إلى طبيعتها بالمملكة، ويتم انتظام العملية التعليمية حضورياً، وذلك بعد مراعاة أخذ اللقاح، وأن يتم المحافظة على سلامة منسوبي التعليم والإدارات.

خبر إيجابي من استشاري سعوي بشأن عودة المدارس حضوري العام القادم بالسعودية 1443

كما أنه صدر خبر إيجابي يطمئن أولياء أمور الطلاب والطالبات بالمملكة العربية السعودية، والخبر صدر من خلال الاستشاري السعودي عبدالله العمري، أثناء لقاءه في إحدى البرامج التلفزيونية، وهو استشاري بالعناية المركزة والأمراض المعدية، حيث أنه ذكر عدة أسباب إيجابية للعودة للمدارس العام المقبل، وخاصة للأطفال، وجاء في لقاءه مبشراً أولياء الأمور بعدم القلق من الحضور بالمدارس في العام الجديد:

التعليم بالسعودية حضورياً العام الجديد ومدى أهمية أخذ اللقاح تنفيذاً للتوجيهات

بعد التوجيهات السامية لأخذ اللقاح لمنسوبي التعليم بالمملكة لبداية عام دراسي جديد حضورياً، قامت إدارة تعليم الرياض تنفيذاً للتوجيهات، وبناءاً على توجيهات وزير التعليم، قام مدير عام تعليم الرياض بتدشين مبادرة لتقديم اللقاح لمنسوبي تعليم الرياض، وذلك بالتعاون مع التجمع الصحي الثاني بالمنطقة في مقر إدارة التعليم.

كما قال سمو أمير المنطقة الشرقية كلمته خلال رعايته في مبادرة ضوء، والتي نظمها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشرقية قال: نحن لم نخرج من تداعيات الجائحة حتى الآن، ويجب أن نركز على التمسك بالتعليمات التي تصدر من وزارة الصحة، حيث الغاية المنشودة من هذا هي سلامة الإنسان.

خطة الدراسة العام المقبل بالمملكة 1443

قام وزير التعليم السعودي في لقاء له بطرح بعض الخطط للدراسة بالعام القادم 1443، وهو أن يكون العام الدراسي بالكامل ثلاثة فصول دراسية بوجود فصل صيفي، وهو أن يكون هناك فصل صيفي للمدارس ذات كثافتها العالية للطلاب، وأن هذه الخطة ستزيد من فرصة الطالب التعليمية، كما أنها فرصة أفضل للعطلات وأيام الدراسة الفعلية بالمملكة، كما أنه سيتم تدريب طلاب الجامعات قبل تخرجهم من الجامعات ب 6 أشهر.

وزير التعليم السعودي زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس خلال عامين منعاً للتكدس عند عودة المدارس حضوري

كما أنه تم إنشاء بعض الفصول الجديدة بالسعودية داخل المدارس وذلك منعاً لتكدس الطلاب بالفصول في السنة الحضورية، كما إنه تم إنشاء بعض تصميمات مدارس جديدة في كافة مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية، ومعالجة التكدس في مدارس المدن الكبرى، لتستوعب أكثر من 33 ألف طالب وطالبة، وذلك من خلال إضافة 277 فصلاً جديداً، وتأهيل 55 مدرسة، وتم إنفاق أكثر من 376 مليون لتأسيس وصيانة الخدمات والمرافق، إنشاء 578 مبنى مدرسي وأكثر من 11 ألف فصل تعليمي لاستيعاب عدد كبير من الطلاب، بتكلفة تزيد عن 7 مليار ريال، وغيرها من الفصول التي أنشأت في مكة والمدينة.

وزارة التعليم ودليل استراتيجيات التعليم عن بعد لطلاب ذوي الإعاقة

أصدرت وزارة التعليم السعودية دليل لاستراتيجيات التعليم عن بعد، لطلاب ذوي الإعاقة للمعلمين وأولياء الأمور، حيث أن الدليل يقدم بعض من إرشادات للمعلمين وأولياء الأمور، وهو حول كيفية تدريس الطلاب الذين لديهم إعاقة، ويتضمن الدليل عدة استراتيجيات للتدريس عن بعد للفئات التالية:

الاختبارات النهائية لعام 1442 عن بعد ومحو الأمية بالمملكة

قامت وزارة التعليم العام بوضع صيغة لاسئلة الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1442، وذلك فيما يخص مصلحة الطلاب بالمملكة العربية السعودية، واستعداداً لعام قادم جديد حضورياً، وأن يبتعد المعلمين عن وضع الأسئلة التي تكون غير محددة الإجابة، أو الأسئلة التي تحتمل عدة إجابات، أو إجابتها تكون مفتوحة، حيث أن هذه الأسئلة تستغرق أغلب وقت الطالب في الامتحان.

ومن خلال اهتمام المملكة بالتعليم لطلابها في الخطة التطويرية وصلت نسبة الأمية بها حوالي ٤%، بعد أن كانت منذ 50 عاماً نسبة الأمية بها 60%، ولذلك ستستمر وزارة التعليم السعودية في خطتها لمحو الأمية تماماً من المملكة.

قريباً الفئات المستهدفة للحضور العام القادم للطلاب والطالبات

كمل أنه ستقوم وزارة التعليم السعودية بتحديد بعض الفئات الفئات المستهدفة من الطلاب والطالبات، وذلك للحضور العام الدراسي القادم 1443، حيث أنه سيكون هناك سيناريو لعودة الدراسة حضورياً، وذلك لأن الحضور لن يكون شاملاً لجميع الطلبة، بل سيكون لفئات معينة كما ذكرنا من الطلاب، والفئات المستهدفة سيتم تحديدها من خلال وزارتي التعليم والصحة.

التقويم الدراسي الجديد للعام الحضوري ل 3 فصول دراسية العام القادم 1443

ومن القرارات التي اتخذتها وزارة التعليم السعودية هو إضافة فصل صيفي جديد للتقويم الدراسي بتعليم السعودية، حيث أنه أصبح التعليم ثلاثة فصول دراسية بدءاً من العام القادم 1443، حيث أنه عند عودة الدراسة حضورياً سيتم تطبيق منهح ال3 فصول بها، مع استمرار منصة مدرستي، والتعليم عن بعد إذا تطور الوضع الصحي، والتقويم الجديد الذي نشرته الوزارة يفصل كل الأجازة وأيام الدراسة الخاصة بكب فصل دراسي، والتقويم الدراسي الخاص بكل فصل هو:

ووجدت بعض المصادر الجديدة التي تقول أنه من المتوقع أن لايزيد عدد الطلاب عن عشرين ٢٠ طالب في الفصل الدراسي، وأن يكون أربع مستويات لحضور الطالب في المدارس، وسيتم تفعيل مناهج الموسيقى من العام القادم في المدارس الأهلية والمدارس العالمية والجامعات، حيث أنه وزارة الثقافة اتفقت مع وزارة الترببة والتعليم قبل عامين إدارج الثقافة والفنون في مناهج التعليم العام والأهلي.