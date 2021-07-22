نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرارات جديدة داخل المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصدرت المملكة العربية السعودية العديد من القرارات خلال الأشهر القليلة الماضية التي تهدف جميعها إلى حماية المواطن السعودي وحماية جميع المقيمين داخل المملكة العربية السعودية من خلال المساهمة والمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا .

الإجراءات التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار الفيروس

كانت المملكة قد اتخذت العديد من الإجراءات لتقليل انتشار فيروس كورونا مثل تعليق الأنشطة والمسابقات الرياضية ومنع التواجد في النوادي وقاعات الأفراح وكذلك تعليق الدراسة داخل المدارس والجامعات ولكن مع استمرارها إلكترونيا وتعليق الرحلات الجوية مع بعض الدول وإصدار ما يعرف بالجواز الصحي واقتصار مراسم الحج والعمرة علي المقيمين داخل المملكة العربية السعودية كما تم منع الصلاة داخل الحرم المكي والمسجد النبوي فترة من الزمن ثم رجعت الصلاة ولكن مع مراعاة بعض الضوابط داخل المساجد وكذلك توافر الخدمات الإلكترونية لجميع الهيئات والوزارات داخل المملكة العربية السعودية لتسهيل مما يسهل للمواطن السعودي الحصول علي الخدمة دون الحاجة إلى مغادرة المسكن أو التزاحم مع الآخرين وأهم من ذلك كله هو توفير اللقاح ضد فيروس كورونا لجميع أبناء المملكة العربية السعودية وكذلك للمقيمين داخل المملكة من غير السعوديين .

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

كان قد تم غلق الطيران بين السعودية وبعض الدول العربية وغير العربية ومن بينهم جمهورية مصر العربية وقد ترددت أنباء في الفترة الأخيرة عن صدور بعض القرارات بعد عيد الأضحى المبارك والتي قد توضح بدء عودة الطيران بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في شهر أغسطس القادم إن شاء الله ولكن حتي الآن لم يتم الإعلان عن هذا القرار بشكل رسمي.

عشرة أيام ولن يستطيع إلا المحصن الدخول هذه المنشئات داخل المملكة

ومن ضمن خطة المملكة العربية السعودية للحد من انتشار الفيروس أنه قد تقرر عدم الدخول إلى هذه المنشئات إلا للحاصل على تلقيح فيروس كورونا ابتداءا من أول أغسطس القادم ومن هذه المنشئات المقاهي والنوادي والمولات وجميع المصالح الحكومية والمطاعم والمجمعات الاستهلاكية الكبيرة والجامعات والمدارس ومؤسسات القطاع الخاص ويشمل هذا القرار جميع المقيمين داخل المملكة العربية السعودية سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين .