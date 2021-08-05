فيديو.. الجيش الدنماركى يهدر دم دب أبيض

جدة - نرمين السيد - وأعطى الجيش الدنماركى الضوء الأخضر للتخلص من الدب حسب تقرير مصور عرضته قناة "الغد".
وحسب التقرير قام الدب بعض أحد الرجال فى يده قبل أن يبعده الفريق بمسدسات الإنذار لكنه عاد مرتين إلى الموقع وكسر إحدى النوافذ لذلك صدر بيان قوات "الكوماندوز"، وتعتبر فيه أن الدب من أصحاب السوابق الأمر الذى جعل دمه مباحا فى حال عودته.
وقعت هذه الحادثة فى وقت تشهد جرينلاند موجة حر، وبحسب الخبراء يدفع انحسار الصفيحة الجليدية لتمسك الدببة بفرائسها للقاء على اليابسة لفترة أطول ما يؤدى لمشاكل سوء تغذية تهدد حياتها.
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