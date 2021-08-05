فيديو.. أفعى برأسين تظهر فى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - وظهرت الأفعى قبل 3 أشهر فى منزل مربى زواحف يدعى ستيفان بروجامر فى بلدة فيلينجن شفنينجن، وأثارت الدهشة بسبب ندرة وجود ثعبان برأسين. وقال المربى إن الأفعى تتمتع بصحة جيدة وتحقق مقاطع الفيديو الخاصة بها رواجا على يوتيوب. وفى أحد مقاطع الفيديو يوضح المربى كيف يأكل كلا الرأسين حيث يتم تغذية كل منهما بفأر أبيض. وبالنسبة لكثير من الأشخاص، يشبه هذا الثعبان ذو الرأسين وحش "الهيدرا" فى الأساطير اليونانية.

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