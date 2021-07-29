صور- للمحجبات.. موضة الأكمام المنفوخة

جدة - نرمين السيد - عادت موضة الأكمام المنفوخة، للظهور من جديد بعد غيابها عن ساحة الموضة والأزياء طوال الفترة الماضية، لتتصدر المشهد فى قوائم الأفضل لأزياء المحجبات لصيف هذا العام 2021.





وظهرت بعض تصاميم لملابس ذات الأكمام المنفوخة بشكل عصرى ومودرن يناسب الكثير من الفتيات، كما يناسب جميع الأحجام. صور- الصندل ذو الأربطة الأكثر رواجا فى صيف 2021 تساعد هذه الموضة فى الحصول على مظهر محتشم وراقى يناسب ذوق الكثير من الفتيات والسيدات المحجبات.

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