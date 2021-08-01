طريقة عمل الجمبري المشوي بالفرن بالخلطة زي المطاعم سهلة بالخطوات

طريقة عمل الجمبري المشوي بالفرن ، هي أكثر وصفة يبحث عنها الجميع عبر شبكة الإنترنت، خاصة وأن الجمبري أو الروبيان، من أشهر المأكولات البحرية اللذيذة، التي يتم طهيها والاستمتاع بمذاقها، خاصة طريقة عمل الجمبري المشوي بأكثر من طريقة، تناسب جميع الأذواق وأشهرها؛ طريقة عمل الجمبري المشوي على سطح البوتاجاز، أو طريقة عمل الجمبري المشوي على الجريل، أو طريقة عمل الجمبري المشوي بقشره، أو طريقة عمل الجمبري المشوي بالخلطة، أو طريقة عمل الجمبري المشوي المقشر، أو طريقة عمل الجمبري المشوي في الفرن. وكلها طرق لذيذة يمكنك تجربتها الواحدة تلو الأخرى، والاستمتاع بها بأقصى درجة. كذلك يمكنك تحديد أحد أشهر الطهاه في الوطن العربي، وتجربة وصفاتهم لعمل الجمبري المشوي زي المطاعم، مثل طريقة عمل الجمبري المشوي فاطمة أبو حاتي، أو طريقة عمل الجمبري المشوي للشيف شربيني.

الجمبري له عشاق، ولهذا السبب نجده يدخل في العديد من الوصفات والأطباق الرئيسة، بشكل قوي وجذاب، خاصة في العزومات والمناسبات، وكذلك في أوقات مختلفة تتطلب التغيير، مثل تحضير وجبات شهر رمضان، أو التجهيز لغداء مع الأسرة بأحد المصايف، والاستمتاع بتناول الروبيان بأكثر من طريقة مختلفة، لا تقتصر على طريقة عمل الجمري المشوي فقط، وإنما تجربة طرق أخرى مثل؛ طريقة عمل كبسة الجمبري، وبرياني الروبيان منال العالم، جربيهم واستمتعي بمذاق مختلف للجمبري في كل مرة.

كيلو من الجمبري حسب الحجم المفضل لك.

ملعقتان صغيرتان من البهارات.

2 ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقتان كبار مستردة.

ملعقة كبيرة صويا صوص.

3 ملاعق كبيرة زيت.

نصف ملعقة كبيرة زنجبيل بودر.

½ ليمونة كبيرة الحجم.

نصف ملعقة كبيرة ثوم بودر.

½ ملعقة صغيرة خل أبيض.

ملعقة صغيرة من الكمون.

فلفل أسود مطحون بمقدار ملعقة صغيرة.

فلفل حار بودر بمقدار ملعقة صغيرة.