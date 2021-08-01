فوائد التين الشوكي للشعر والبشرة وطرق استخدامه بالخطوات والتفاصيل

فوائد التين الشوكي التين الشوكي هو نوع من الصبار الذي يمكن أكله حيث تتعدد استخدامات وفوائد التين الشوكى وخاصة لعلاج بعض المشاكل فى جسم الانسان وسنكتفي بذكر بعض من فوائد التين الشوكي في هذا المقال.

فوائد التين الشوكي

يحتوى التين الشوكي على كميات كبيرة من المعادن التي يحتاج إليها الشعر.

حيث تعمل على تغذيته وإصلاح العديد من المشاكل المتعلقة بالشعر ومن فوائد التين الشوكي للشعر مما يلى:

يمنع تساقط الشعر:

تتعرض فروة الرأس للعديد من المشاكل الصحية التى تتسبب فى تساقط الشعر بكثرة.

ولكن تساعد الحبوب الموجودة بالتين الشوكي على حل هذه المشاكل.

والسبب فى ذلك انها تحتوى على مواد مضادة للاكسدة وللاتهابات.

وبالتالي فإن هذه المواد تساعد على تقليل تساقط الشعر وتساهم فى غزارته ونموه.

يكسب الشعر لمعانا وحيوية:

فوائد التين الشوكي للشعر

تساعد الأحماض الدهنية والتى تتواجد بكميات كبيرة في التين الشوكى على اكساب الشعر اللمعان و البريق والحيوية بشكل آمن.

يكسبك شعرا قويا:

يحتوى التين الشوكي على زيت التين الشوكي والذي يتميز بأنه من أكثر الزيوت التي لها فوائد كبيرة فى علاج مشاكل الشعر وتقويته.

حيث انه يغذي فروة الرأس وبخاصة الجزء الخارجي منها.

نظرًا لما يحتويه من كميات كبيرة من الفيتامينات مثل فيتامين ه‍.

وكذلك المعادن التي يحتاج إليها الشعر لكى ينمو مثل الحديد و الفوسفات والفسفور والماغنسيوم.

يمكن استبدال البلسم الصناعي والكيميائية بلسم طبيعى من خلاصة التين الشوكى.

يساعد التين الشوكي فى حماية الشعر من القشرة ومعالجتها فى حالة الإصابة بها.

كما أنه يساعد فى علاج الجفاف ويعمل على ترطيب فروة الرأس.

يساعد ايضا على نمو الشعر وحل مشكلة الصلع كما أنه يمنع تكسر أطراف الشعر وتساقطه.

طريقة الاستخدام:

يمكن استخدام التين الشوكي في عمل حمام للشعر حيث يتم أخذ اللب الخاص به ووضعه فى الخلاط.

ثم ضربه بشكل جيد بعد ذلك تقوم بأخذ الخليط وفرده على الشعر.

ونتركه لمدة لا تقل عن ساعتين ويتم تكرار هذه العملية بشكل أسبوعي.

يمكن تحضير بلسم التين الشوكي عن طريق خلط أوراق التين الشوكى واللب الخاص به.

بالاضافة الى زيت اللوز ووضعه على الشعر لمدة تلت ساعة.

كما يمكن أيضا مزج حبتين من التين الشوكى مع خيار وزيت زيتون وحليب جوز الهند وتدليك فروة الرأس به لمدة ثلاثون دقيقة.

تتعدد استخدامات التين الشوكي في علاج مشاكل البشرة الكثيرة.

حيث انه يحتوى على عدد من المعادن المفيدة للبشرة ومنها فيتامين إي.

كما أنه يحتوى على الأحماض الدهنية التي تحتاج إليها البشرة مثل الاوميجا 6.

وبالتالي فإن التين الشوكى يدخل في تصنيع العديد من منتجات العناية بالبشرة.

فوائد التين الشوكي للبشرة

ومن فوائد التين الشوكي للبشرة ما يلى:-

يساعد فى التخلص من تجاعيد البشرة

وذلك لما يحتويه التين الشوكى من معادن و فيتامينات تغذي البشرة وترطبها.

مما يساعد فى تأخير ظهور علامات التقدم بالسن والتجاعيد.

التخلص من الهالات السوداء:

يحتوى التين الشوكي على فيتامين k والذي يتميز بفاعلية كبيرة.

في التقليل من الهالات السوداء المحيطة بالعين ويساعد ايضا على ترطيب البشرة وإشراقها.

يحفز إفراز الكولاجين:

من املعروف أن الكولاجين له فوائد كبيرة للبشرة لذا يعمل التين الشوكي على زيادة إفرازه مما يساعد على زيادة قدرة خلايا البشرة على النمو والتجدد.

اخفاء اثار الندبات ويسرع من عملية التئام الجروح:

يحتوى التين الشوكى على مواد مضادة للاكسدة تساعد فى عملية التخلص من الندبات واثار الجروح الموجودة بالبشرة.

علاج التهاب البشرة:

حيث يحتوى على تركيبة كيميائية تساعد فى التخلص من التهابات البشرة كما انها تعمل على التخفيف من الآلام والالتهابات المصاحبة للدغات الحشرات.

علاج الصدفية:

تعتبر الصدفية من الأمراض الجلدية المزعجة والتى تصيب عددا كبيرًا من الناس لذا فإن تركيبة زيت التين الشوكي تساهم في علاجها بشكل فعال.

يعمل على تلطيف البشرة وتهدئتها وتقليل التهيج والاحمرار بها.

يقي من الأشعة الضارة للشمس:

يعمل التين الشوكي على حماية البشرة من الأشعة الفوق بنفسجية الضارة التى تتسبب فى إيذاء البشرة كما أنه يحتوى على اللينوليك اسيد والذى يتميز بفاعلية كبيرة فى التخلص من علامات الارهاق وشحوب البشرة فيكسبها النضارة والحيوية.

التخلص من حب الشباب:

حيث ان زيت التين الشوكي يعمل على القضاء على البكتيريا التى تتسبب فى ظهور حب الشباب والتهابات البشرة.

ويتميز التين الشوكى بأنه يمكن استخدامه للبشرة الدهنية بالإضافة إلى كافة أنواع البشرة.

طريقة الاستخدام:

تناول الثمار: يساعد تناول ثمرة من التين الشوكى بشكل يومى مع الاستمرار عليه لمدة ثلاثون يوما فى ترطيب البشرة والتخلص من كافة أعراض الجفاف.

ماسك التين الشوكى:

يمكن صنعه من خلال عمل خليط من ثمرة التين الشوكى مع العسل ووضعه على البشرة مرة اسبوعيًا.