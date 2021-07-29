طريقة عمل تشيز كيك بالزبادي وبالكوكيز في البيت بطريقة سهلة وبسيطة زي المحلات

طريقة عمل تشيز كيك، تسمى أيضاً بكعكة الجبن، وتعود أصولها إلى بلاد اليونان، وتصنع في معظم البلاد والمطابخ العالمية، ولكن تختلف مكوناتها من بلد لأخرى، ومن أشهر المطابخ التي تصنعها هي المطابخ الأمريكية، وهي حلوى خفيفة مكونة من عدة طبقات، حيث الطبقة السفلى تكون عبارة عن بسكويت مفروم، ثم توضع عليها الجبن الكريمي، ثم تغطى وتزين بالمربى وأي نوع فاكهة أو الكريم كراميل.

طريقة عمل تشيز كيك

من أشهر أنواع الحلويات في العالم كله. حيث يشتهر بها بلاد اليونان. والولايات المتحدة الأمريكية وخصوصاً أمريكا الشمالية. واليابان. وروسيا. وبولندا. والبرتغال. وجنوب إفريقيا. والوطن العربي. وكل بلد تختلف عن الأخرى في مكوناتها. حيث تظل الطبقات محددة. وعلى حسب ثقافة كل بلد عن الأخرى.

تشيز كيك الزبادي

المقادير:

الطبقة الأولى:

علبتين بسكويت شاي مطحون ومعجون بعلبة قشطه.

ملعقة زبدة.

يتم رصهم في صينية.

الطبقة الثانية:

علبة زبادي كامل الدسم.

6 حبات جبن كريمي.

كوب حليب.

نصف كوب سكر.

الطريقة:

نخلط مكونات الطبقة الثانية في الخلاط ونصبها على طبقة البسكويت.

نضعها في فرن من فوق على الرف الوسط.

نتركها حتى تتماسك الطبقة الثانية.

نتركها لتبرد ويتم تزينها.

الطبقة الثالثة:

التزين حسب الرغبة.

يمكن إضافة الكريم كراميل.

و نتركها في الثلاجة حتى تبرد.

تشيز كيك بالكوكيز

عجينة الكوكيز:

كوبين وربع دقيق.

ثلاث أربع كوبايه سكر أبيض.

ثلاث أربع كوبايه سكر أسمر.

كوب زبده.

نصف ملعقة بيكينج بودر.

نصف ملعقة بيكينج صودا.

بيضة.

فانيليا.

كوب شكولاته شيبس.

يتم ضرب الزبدة مع السكر جيداً. ونضيف البيضة والفانيليا. وبعد ذلك باقي المكونات الجافة. وقطع الشكولاته.

التشيز كيك:

900 جرام كريم تشيز.

كوب وربع سكر.

كوب ساور كريم ويمكن استبدالها بكوب زبادي مع عصرة ليمون.

نصف كوب كريمة لباني.

أربع بيضات.

فانيليا.

يتم خفق المكونات كلها مع بعضها جيداً.

كريمة التزين: