ستايل الصنادل البوهيمي ، من الستايلات المناسبة جدا لموسم الصيف بألوانه وتصاميمه ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشوف مع بعض بالصور ستايلات مختلفة للصندل البوهيمي تستوحي منها اللوك بتاعك ، وازاي تنسقيه لاطلالة منعشة في فصل الصيف.
ستايل الصنادل البوهيمي:
الصندل البوهيمي بيتميز بأشكاله المميزة والوانة الصيفية المنعشة وتفاصيله ، سواء المرصع بالاحجار او اللولي, او المزين بالريش, او الستايل اللي بأربطة ملفوفة على الرجل ، وتعتبر الصنادل البوهيمي من انسب ازياء الصيف المريحة لانه بيكون فلات من غير كعب والمناسب للشاطيء بشكل خاص ، واللي تقدري تنسقيه مع قطع كتير في دولابك.
الصندل البوهيمي مع الجينز:
لاطلالة كاجوال عصرية تقدري تنسقي الصندل البوهيمي مع البنطلون الجينز ، حاولي تختاري الوان زاهية مناسبة للصيف زي الاحمر, الازرق.
الصندل البوهيمي مع الفستان:
من انسب القطع اللي ممكن تلبسي معاها الصندل البوهيمي هو الفستان الصيفي ، سواء الماكسي او القصير ، لو هتقضي يومك على الشاطيء انسب لوك هو تنسيق فستان صيفي مع صندل بوهيمي وقبعة كبيرة.
الصندل البوهيمي الجلد:
ممكن كمان تختاري الصندل البوهيمي الجلد ، وتنسقيه مع بنطلون جينز, او بنطلون قماش بخامة الكتان المناسب للصيف ، مع تيشرت كاجوال او قميص بخامة خفيفة ، للوك مريح.
الصندل البوهيمي للسهرات:
ممكن تلبسي الصندل البوهيمي بألوان ناعمة وتفاصيل بسيطة لسهرات بالليل ، نسقيه مع فستان سهرة صيفي بسيط مناسب للشاطيء.
الصندل مع الجيبة:
تقدري كمان تنسقي الصندل البوهيمي مع الجيبة ، سواء الماكسي او القصيرة او الميدي.
تعالوا نشوف مع بعض بالصور مجموعة من الصنادل البوهيمي:
ازاي تعملي لوك بالالوان الباستيل للصيف
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ستايل الصنادل البوهيمي لموضة الصيف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.