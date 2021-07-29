ستايل الصنادل البوهيمي لموضة الصيف

ستايل الصنادل البوهيمي ، من الستايلات المناسبة جدا لموسم الصيف بألوانه وتصاميمه ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشوف مع بعض بالصور ستايلات مختلفة للصندل البوهيمي تستوحي منها اللوك بتاعك ، وازاي تنسقيه لاطلالة منعشة في فصل الصيف.

ستايل الصنادل البوهيمي:

الصندل البوهيمي بيتميز بأشكاله المميزة والوانة الصيفية المنعشة وتفاصيله ، سواء المرصع بالاحجار او اللولي, او المزين بالريش, او الستايل اللي بأربطة ملفوفة على الرجل ، وتعتبر الصنادل البوهيمي من انسب ازياء الصيف المريحة لانه بيكون فلات من غير كعب والمناسب للشاطيء بشكل خاص ، واللي تقدري تنسقيه مع قطع كتير في دولابك.

الصندل البوهيمي مع الجينز:

لاطلالة كاجوال عصرية تقدري تنسقي الصندل البوهيمي مع البنطلون الجينز ، حاولي تختاري الوان زاهية مناسبة للصيف زي الاحمر, الازرق.

الصندل البوهيمي مع الفستان:

من انسب القطع اللي ممكن تلبسي معاها الصندل البوهيمي هو الفستان الصيفي ، سواء الماكسي او القصير ، لو هتقضي يومك على الشاطيء انسب لوك هو تنسيق فستان صيفي مع صندل بوهيمي وقبعة كبيرة.

الصندل البوهيمي الجلد:

ممكن كمان تختاري الصندل البوهيمي الجلد ، وتنسقيه مع بنطلون جينز, او بنطلون قماش بخامة الكتان المناسب للصيف ، مع تيشرت كاجوال او قميص بخامة خفيفة ، للوك مريح.

الصندل البوهيمي للسهرات:

ممكن تلبسي الصندل البوهيمي بألوان ناعمة وتفاصيل بسيطة لسهرات بالليل ، نسقيه مع فستان سهرة صيفي بسيط مناسب للشاطيء.

الصندل مع الجيبة:

تقدري كمان تنسقي الصندل البوهيمي مع الجيبة ، سواء الماكسي او القصيرة او الميدي.

تعالوا نشوف مع بعض بالصور مجموعة من الصنادل البوهيمي:

ازاي تعملي لوك بالالوان الباستيل للصيف