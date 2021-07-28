خبز البطاطس للبرجر الهش | إليك خطوات الحصول على عجينة قطنية في دقائق

خبز البطاطس هو أحد أهم المعجنات اللذيذة ذات قيمة غذائية عالية، علاوة على ذلك يعتبر من أشهر أنواع المعجنات المشهورة في الهند، حيث يتم استخدامه في وجبة الفطور، أيضاً يمكن استخدامه كخبز للبرجر، سوف نتحدث في هذا المقال عن طريقة تحضيره في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة وموجودة في مطبخك، يمكنك الآن تحضيره لعائلتك وأطفالك في دقائق، لذلك تابعي معنا.

مكونات التحضير

قبل التطرق للحديث عن خطوات تحضير خبز البطاطس الهش للبرجر، يمكنك تحضيره بمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في مطبخك على سبيل المثال:

أولاً حبتين من البطاطا المسلوقة.

ثم تقريباً عدد 6 أكواب من الطحين، أو كمية من الطحين حتى يتم تماسك العجينة.

بالإضافة إلى ذلك حوالي 3 ملاعق كبيرة من الحليب البودر.

وربع ملعقة صغيرة من الكركم حسب الرغبة، أيضاً يمكنك الاستغناء عنها.

عدد كوب ونصف من الماء الدافئ.

حوالي 100 جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، يمكن استبدالها بزيت نباتي حسب الرغبة.

أيضاً بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة.

علاوة على ذلك ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

ثم ملعقة كبيرة من البيكينج بودر.

وملعقة كبيرة من الملح.

إذا كنت من محبي المعجنات، يمكنك التعرف على طريقة تحضير الكريب بالطريقة الأصلية وبأسرار المطاعم في المنزل بكل سهولة، وبالإضافة إلى ذلك بدون استخدام البيض.

خبز البطاطس برجر

بعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة للتحضير، يمكنك التعرف على خطوات التحضير كالتالي:

أولاً قومي بسلق حبتين من البطاطا، ثم تقطيعها إلى مكعبات. ثم اتركيها قليلاً لمدة عشر دقائق حتى تبرد. عندما تبرد البطاطس، قومي بوضع كوب ونصف من الماء الدافئ في الخلاط الكهربائي. بالإضافة إلى ذلك قومي بإضافة البطاطا المسلوقة، ثم الزبدة والبيضة والسكر والخميرة والكركم والحليب البودر، ثم قومي بعملية الخلط جيداً. عندما تحصلين على خليط له قوام سائل ومتجانس، قومي بصب الخليط في العجان، أو في وعاء وقومي باستخدام المضرب الكهربائي. علاوة على ذلك قومي بإضافة 3 أكواب من الطحين مع الخلط الجيد. ثم بعد ذلك قومي بإضافة البيكنج بودر والملح، مع استمرار الخلط. قومي بإضافة باقي كمية الطحين، عندما تحصلين على عجينة متماسكة، قومي بوضعها في إناء مدهون بالزيت، ثم قومي بتغطيتها وتركها لترتاح لمدة ساعتين. ثم بعد مرور ساعتين، قومي بإحضار صينية بها ورق زبدة، ثم ادهني يديك بقليل من الزيت وقومي بالبدء بتشكيل العجين. لذلك قومي بتقطيع العجينة إلى 12 أو 14 قطعة باستخدام السكين، ثم قومي بتشكيل كل قطعة بشكل دائري وضعيها في الصينية. ثم بعد ذلك اتركي الصينية ترتاح لمدة 15 دقيقة. في وعاء صغير قومي بإضافة بيضة مع القليل من الفانيلا السائلة، وملعقة من الخل الأبيض، وقليل من القهوة سريعة الذوبان حسب الرغبة مع التقليب الجيد. علاوة على ذلك قومي بدهن العجينة بالخليط لإعطائها اللمعان اللازم. يمكنك تزيين الوجه بالسمسم وحبة البركة حسب الرغبة. وفي النهاية قومي بإدخاله الفرن لمدة حوالي 15 إلى 25 دقيقة حتى تمام النضج.

وفي النهاية نكون قد قدمنا لكي سيدتي طريقة تحضير خبز البطاطس للبرجر، جربيه بالطريقة السابقة لتحصلي على خبز هش ولذيذ يسهل استخدامه في كل الأوقات.