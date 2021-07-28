طرق تطويل الشعر في المنزل وأفضل الوصفات الطبيعية الغير مكلفة

تبحث الكثير من الفتيات عن أفضل الطرق التي تستخدم في تطويل الشعر، وذلك لأن مظهر الشعر يغير شكل الوجه ويؤثر على جمال الفتاة بشكل كبير، ومن أهم المواصفات الخاصة بالشعر هو أن يكون كثيف وطويل ولامع، ولجعل الشعر بهذا الشكل الصحي، فإنه يجب تناول المكملات الغذائية الصحية التي تجعل الشعر صحياً وطويلاً، كما توجد بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن إجراءها في المنزل، وهذه الوصفات غير مكلفة تماماً، ولكن لها دور كبير في تطويل الشعر.

وصفات طبيعية لتطويل الشعر

يستخدم زيت جوز الهند في تعزيز صحة فروة الرأس، وذلك لأنها تحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيوم، كما يساعد في معالجة الشعر المتضرر وزيادة نموه، وذلك للحصول على شعر صحي وطويل، ومكونات هذه الوصفة هي زيت جوز الهند الطازج، قم بتسخين كمية الزيت التي تكافئ كثافة شعرك، ثم ضعي هذا الزيت على فروة الرأس، ودلكيها برفق، واتركي هذا الزيت طوال الليل، اغسلي الشعر في الصباح التالي، وتكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

يعتبر فيتامين E من أفضل الفيتامينات التي تساعد في تطويل الشعر وحل معظم مشاكله، حيث يتضمن هذا الزيت العديد من مضادات الأكسدة، والتي تقوم بمنع أضرار الجذور الحرة، كما تحسن من تدفق الدورة الدموية في فروة الرأس، كما يساعد على الحصول على شعر ناعم طويل وقوي، قم بإحضار من سبع إلى ثماني حبات من هذا الفيتامين.

قم باستخراج الزيت المتوافر في الكبسولة في وعاء، وضع هذا الزيت على الشعر وفروة الرأس، ودلك بلطف، واتركه طوال الليل على الشعر، ويغسل في صباح اليوم التالي بالماء والشامبو، تكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

كما يمكن استخدام زيت إكليل الجبل وزيت جوز الهند كخليط يساهم في تدفق الدورة الدموية، بالإضافة إلى قدرتها على زيادة نمو الشعر، نقوم بمزج الخليط سوياً، ثم يوضع هذا الخليط على الشعر ويدلك جيداً، ثم يترك طوال الليل، ويغسل في الصباح التالي، وهذه الوصفة تكرر مرتين في الأسبوع، وذلك لما تحتويه هذه الزيوت من فوائد عديدة قادرة على تطويل الشعر وجعله ناعماً ولامعاً.