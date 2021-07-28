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جدة-ولاء حداد الأربعاء,28 تموز (يوليو) 2021 - 17:40
أعراض التهاب الكبد الفيروسي وهل هو معدي، هو مرض يصيب نسيج الكبد بسبب عدوى فيروسية، له عدد من الأنواع التي تتشابه في الأعراض، وله عدد من الأسباب منها عدوى من مريض مصاب مما يعني أن التهاب الكبد الفيروسي مرض معدي إلى حد ما، إلا أن طرق العدوى به ليست سهلة، سنتعرف عليها في التالي..
طرق العدوى بالتهاب الكبد الفيروسي:
- التعرض لغائط أو دم أو افرازات من الأماكن الحساسة لمصابين بفيروس بالتهاب الكبد الفيروسي.
- الحقن الملوثة بعدوى التهاب الكبد الفيروسي يمكن أن تنقل المرض.
- الأطعمة البحرية المختلفة بماء ملوث.
- العلاقة الحميمة مع مرض بالتهاب الكبد الفيروسي.
كما أن الافراط في الكحول وبعض الأدوية التي تؤخذ لفترات طويلة تسبب التهابات في الكبد تؤدي إلى فشله.
أنواع التهاب الكبد الفيروسي:
ذكر موقع "ويب طب" أن هنالك أربعة أنواع لمرض التهاب الكبد الفيروسي وهي:
- التهاب الكبد الوبائي أ.
- التهاب الكبد الوبائي ب.
- التهاب الكبد الوبائي ج.
- التهاب الكبد الوبائي د.
اعراض التهاب الكبد الفيروسي:
التهابات الكبد لها أعراض أولية تصبح أعراض خطيرة في حال عدم السيطرة على المرض وعلاجه، وهي:
الأعراض الأولية:
- الحمى الشديدة.
- شعور مستمر بالتعب العام.
- ضعف في الشهية.
- تكرار حدوث الغثيان والقيء.
- ألم وانتفاخ في البطن قريب منطقة الكبد.
- تضخم الكبد.
- ألم في العضلات.
الأعراض المتقدمة:
- أي مرض بالكبد يسبب اليرقان وهو تغير لون الجلد والعيون إلى اللون الأصفر.
- تضرر الكبد يسبب عدم تنقية الجسم بشكل كافي من السموم مما يسبب تغير في لون البول و البراز.
- تعب عام شديد لا يزول مع الراحة أو النوم.
- ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم.
علاج التهاب الكبد الفيروسي:
- لكل نوع من التهابات الكبد أدوية مخصصة تساهم في علاجه في مراحلة الأولى.
- في مراحل الإصابة الخطيرة لا تشكل الأدوية أي فارق في الشفاء حيث يكون تضرر الكبد كبير، فيجب في هذه الحالة الخضوع إلى عملية زراعة الكبد.
ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.
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