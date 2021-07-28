حجز موعد تطعيم كورونا الكويت “لقاح كورونا” بالخطوات خلال الموقع الرسمي لوزارة الصحة

حجز موعد تطعيم كورونا الكويت، بعد أن أعلنت حكومة الكويت عن توفير أعداد هائلة من اللقاحات التي تحمي مواطنيها من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره، أصبح الآن حجز موعد للحصول على اللقاح من أهم الأمور التي تشغل بال الآلاف من المواطنين والمقيمين على الأراضي الكويتية، وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان بالكويت عن تفعيل الرابط الخاص بالموقع الرسمي للوزارة لاستقبال طلبات التسجيل لحجز الموعد، ومن خلال ستتعرفون على تفاصيل حجز موعد تطعيم كورونا الكويت تابعو.

حجز موعد تطعيم كورونا الكويت

حرصاً من الحكومة الكويتية على صحة وسلامة مواطنيها والقانتين على أراضيها، بذلت قصارى جهدها لتوفير مجموعة كبيرة من اللقاحات لحمايتهم والتقليل من فرص الاصابة بالفيروس، وقد دعت جميع مواطنيها لضرورة التسجيل عبر الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الصحة لـ حجز موعد تطعيم كورونا الكويت، ليمكنهم أخذ التطعيم في أقرب وقت، ومن الجدير بالذكر أنه أعلنت وزارة الصحة عن استبعاد بعض الفئات من اخذ التطعيم وذلك خوفا عليهم من الآثار الجانبية للتطعيم، وتشمل الفئات المستبعدة ما يلي:-

النساء الحوامل. من يعانون من اي أمراض مزمنة أو امراض معدية. من يعانون من أمراض الحساسية لأي نوع من الأطعمة أو الأدوية. الشباب دون سن ال18. من تناولوا أي نوع من التطعيمات خلال شهر مضى.

طريقة حجز موعد تطعيم كورونا الكويت

أكدت وزارة الصحة الكويتية على منح فرصة للمواطنين لـ حجز موعد تطعيم كورونا الكويت، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-

الولوج اولا إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الصحة الكويتية.

من الصفحة الرئيسية يجب الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ومن ثم الضغط على أيقونة “تسجيل مسبق لتدعيم كوفيد 19”.

القيام بتدوين البيانات المطلوبة وهي كما يلي:-

اسم المواطن الرقم التسلسلي للبلاغات. رقم البطاقة المدنية. عنوان الشارع وأسمة. رقم جواز السفر. رقم المنزل. رقم الهاتف المحمول. إدخال البريد الإلكتروني. كتابة مستوى التعليم. تحديد المخاطر الصحية. التأكد على صحة البيانات.

وفي حالة تحديد الموعد من الوزارة سوف يستقبل المواطن رسالة نصية عبر الهاتف المحمول الذي قام بتدوينه.