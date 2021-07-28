برياني الروبيان منال العالم هندي اصلي سهلة ولذيذة بالخطوات

برياني الروبيان منال العالم ، إحدى طرق عمل البرياني، تلك الوجبة هندية الأصل، والبعض يقول أنها أساسية في المطبخ الخليجي، ولكنها بأية حال، منتشرة بالفعل في المطبخ الخليجي، ولها أكثر من طريقة تنتمي بها لكل دولة، فنجد على سبيل المثال، طريقة عمل البرياني الفلسطيني، وطريقة عمل البرياني اليمني، وطريقة عمل البرياني المصري، وطريقة عمل البرياني السعودي، وطريقة عمل البرياني الهندي الاصلي. وتتعدد أيضًا مكونات البرياني والمقادير التي تدخل في طهيه، مثل اللحم والدجاج والروبيان، مثل طريقة عمل البرياني باللحم، وطريقة عمل البرياني الهندي بالدجاج، وكذلك طريقة عمل البرياني بالروبيان، أو طريقة عمل البرياني بالجمبري.

يمكنك بكل سهولة حاليًا، القيام بتحضير برياني الدجاج في المنزل، مثل أشهر الطهاه في الوطن العربي، واصنعي ألذ برياني هندي أصلي، سواء طريقة عمل البرياني باللحم أو بالدجاج، وكذلك طرق مختلفة لعمل برياني الروبيان أو برياني الجمبري، مثل برياني ربيان هندي اصلي، وبرياني ربيان منال العالم، وبرياني ربيان القصار، وبرياني روبيان بالروب، وبرياني ربيان بحريني، وكلها طرق سهلة وبسيطة، ومكوناتها متوفرة أو من السهل توفيرها. ولا شك أن الجمبري من الأطعمة الشهية، وله أكثر من طريقة لطهيه، مثل طريقة عمل كبسة الجمبري، وطريقة عمل الجمبري الجاهز، وطريقة عمل الجمبري المقشر، وطريقة عمل الجمبري في الطاسة، وطريقة عمل الجمبري بدون زيت.

حبة بصل كبيرة الحجم مفرومة.

4 فصوص ثوم مهروسة.

حبة بنادورا كبيرة مفرومة.

قرن فلفل حار مقطع إلى شرائح.

¾ كوب من الكزبرة المفرومة.

3 أكواب مياه.

4 ملاعق صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

ربع ملعقة صغيرة من الشطة.

ملعقة ونصف صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.