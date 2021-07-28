طريقة عمل كبسة الجمبري أسهل طريقة لعمل كبسة ربيان بحرينية بالخطوات

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طريقة عمل كبسة الجمبري ، طريقة جديدة ومختلفة لعمل المكبوس، وطريقة عمل الكبسة الأصلية، كما هي معروفة تكون باللحم، وهي طريقة شهيرة أو بالفعل هي الطريقة الأساسية لعمل الكبسة، مثل طريقة عمل مجبوس اللحم. وهي في الأساس طبق أساسي من المطبخ الخليجي، يتم طهيه بالأرز البسمتي، مع الكثير من توابل وبهارات الكبسة، خاصة في طريقة عمل الكبسة السعودية باللحم، والتي يتم طهيها بأكثر من طريقة مثل؛ طريقة كبسة اللحمة الأصلية، وطريقة عمل الكبسة الحساوية، وطريقة عمل كبسة لحم ضاني حارة، وطريقة عمل كبسة لحم الماعز بالكاجو.طريقة عمل كبسة الروبيان
كما شرحنا أن الكبسة السعودية، لها أكثر من طريقة لطهيها ليس فقط باللحم، ولكن بالدجاج كذلك، وبأكثر من طريقة أيضًا مثل كبسة الدجاج بالصلصة الحمراء، وكبسة دجاج بالخضار منال العالم، بالإضافة إلى طريقة عمل الكبسة باللبن، وعلى الجانب الآخر يمكنك تنفيذ طريقة عمل كبسة جمبري عربية، وذلك لعشاق الجمبري أو الروبيان، والذي تتعدد طرق طهيه، التي يمكنك اختيار أسهل طريقة لعمل الجمبري من بينها مثل؛ طريقة عمل كبسة الجمبري، وطريقة عمل الجمبري الجاهز، وطريقة عمل الجمبري المقشر، وطريقة عمل الجمبري في الطاسة، وطريقة عمل الجمبري بدون زيت، وطريقة تحضير قريدس مسلوق، وكذلك سلق الجمبري المقشر.كبسة ربيان بحرينية
- نصف كيلو من الجمبري المقشر، اغسليه ونظفيه جيدًا.
- 2 كوب أرز بسمتي.
- 4 أكواب ونصف ماء.
- 2 حبة بصل مقطع إلى مكعبات صغيرة الحجم.
- حبة فلفل مقطعة إلى مكعبات صغيرة.
- 2 حبة بنادورا متوسطة الحجم، ومقطعة إلى مكعبات.
- ملعقة كبيرة من معجون صلصة ال بنادورا الجاهزة (الطماطم).
- ملعقتان كبيرتان بهارات كبسة جاهزة.
- ملعقة كبيرة من السمن.
- بقدونس طازج مفروم بمقدار ملعقة كبيرة.
- ملعقة كبيرة من الكزبرة الطازجة المفرومة.
- ملعقتان كبيرتان ماء.
- نصف ملعقة صغيرة زعفران.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
- ½ كوب زبيب.
- حبة لومي (ليمون أسود مجفف).
- ورقتان غار (لوري).
- 4 حبات قرنفل.
- عودان قرفة.
- 4 حبات هيل (حبهان).
- ملعقة صغيرة ملح.
سوف تحتاجين إلى ¼ ملعقة صغيرة، من توابل وبهارات الكبسة، كما يلي:
- ثوم بودر.
- فلفل أحمر بودر (يمكن الاستغناء عنه، حسب رغبتك).
- حبهان (هيل) مطحون.
- فلفل أبيض.
- كركم.
- قرفة مطحونة.
- لومي مطحون.
- ¾ ملعقة صغيرة كاري.
- مكسرات حسب رغبتك.
- في البداية قومي بتنظيف الجمبري إذا لم يكن مقشرًا، واحتفظي بالرأس والقشر.
- وعلى نار متوسطة الحرارة، ضعي إناء وبه رؤوس الجمبري وقشوره، واغمريه بالمياه.
- ثم أضيفي إلى الجمبري كلا من؛ الهيل والقرنفل وأعواد القرفة، ثم اتركي المزيج كله يغلي على النار.
- وبعد ذلك قومي بتغطية الإناء، واتركيه لمدة نصف الساعة، على نار هادئة حتى ينضج ببطء.
- ثم أحضري إناء واسع، وضعي به الزيت مع السمن، حتى تذوب السمن.
- وأضيفي إليهم البصل، وحركيه حتى يبدأ في الذبول، وضعي معه الفلفل الأخضر وحركيهم معًا.
- ثم ضعي البنادورا ومعجون البنادور الجاهز أيضًا، واستمري في تحريك كل المكونات.
- وبعد ذلك قومي بإضافة الجمبري المقشر نفسه أو الروبيان، وضعي معه الفلفل البودر، والثوم البودر، ومطحون القرفة والليمون والكركم والفلفل الأبيض، مع الكاري وحركيهم جيدًا.
- ثم أضيفي إليهم الزبيب واللومي وحركيهم، وبعد ذلك ضعي الأرز وامزجي كل المكونات جيدًا.
- واتركي كل المكونات على النار، بعد تصفية ماء الجمبري من القشور والرؤوس، وضعيه فوق الأرز، مع إضافة الملح.
- وبعد أن يغلي الأرز، قومي بتغطية الإناء، واتركي الأرز وكل المكونات تنضج على نار هادئة، لمدة ساعة إلا ربع.
- ثم اخلطي الزعفران في كوب المياه، واسكبيه فوق الأرز بعد أن ينضج، وحركيهم بهدوء.
- وبعد أن تنضج كل المكونات، ضعيها في صحن التقديم، وقدميها ساخنة وألف هنا.
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طريقة عمل كبسة الجمبري ، طريقة جديدة ومختلفة لعمل المكبوس، وطريقة عمل الكبسة الأصلية، كما هي معروفة تكون باللحم، وهي طريقة شهيرة أو بالفعل هي الطريقة الأساسية لعمل الكبسة، مثل طريقة عمل مجبوس اللحم. وهي في الأساس طبق أساسي من المطبخ الخليجي، يتم طهيه بالأرز البسمتي، مع الكثير من توابل وبهارات الكبسة، خاصة في طريقة عمل الكبسة السعودية باللحم، والتي يتم طهيها بأكثر من طريقة مثل؛ طريقة كبسة اللحمة الأصلية، وطريقة عمل الكبسة الحساوية، وطريقة عمل كبسة لحم ضاني حارة، وطريقة عمل كبسة لحم الماعز بالكاجو.طريقة عمل كبسة الروبيان
كما شرحنا أن الكبسة السعودية، لها أكثر من طريقة لطهيها ليس فقط باللحم، ولكن بالدجاج كذلك، وبأكثر من طريقة أيضًا مثل كبسة الدجاج بالصلصة الحمراء، وكبسة دجاج بالخضار منال العالم، بالإضافة إلى طريقة عمل الكبسة باللبن، وعلى الجانب الآخر يمكنك تنفيذ طريقة عمل كبسة جمبري عربية، وذلك لعشاق الجمبري أو الروبيان، والذي تتعدد طرق طهيه، التي يمكنك اختيار أسهل طريقة لعمل الجمبري من بينها مثل؛ طريقة عمل كبسة الجمبري، وطريقة عمل الجمبري الجاهز، وطريقة عمل الجمبري المقشر، وطريقة عمل الجمبري في الطاسة، وطريقة عمل الجمبري بدون زيت، وطريقة تحضير قريدس مسلوق، وكذلك سلق الجمبري المقشر.كبسة ربيان بحرينية
- نصف كيلو من الجمبري المقشر، اغسليه ونظفيه جيدًا.
- 2 كوب أرز بسمتي.
- 4 أكواب ونصف ماء.
- 2 حبة بصل مقطع إلى مكعبات صغيرة الحجم.
- حبة فلفل مقطعة إلى مكعبات صغيرة.
- 2 حبة بنادورا متوسطة الحجم، ومقطعة إلى مكعبات.
- ملعقة كبيرة من معجون صلصة ال بنادورا الجاهزة (الطماطم).
- ملعقتان كبيرتان بهارات كبسة جاهزة.
- ملعقة كبيرة من السمن.
- بقدونس طازج مفروم بمقدار ملعقة كبيرة.
- ملعقة كبيرة من الكزبرة الطازجة المفرومة.
- ملعقتان كبيرتان ماء.
- نصف ملعقة صغيرة زعفران.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
- ½ كوب زبيب.
- حبة لومي (ليمون أسود مجفف).
- ورقتان غار (لوري).
- 4 حبات قرنفل.
- عودان قرفة.
- 4 حبات هيل (حبهان).
- ملعقة صغيرة ملح.
سوف تحتاجين إلى ¼ ملعقة صغيرة، من توابل وبهارات الكبسة، كما يلي:
- ثوم بودر.
- فلفل أحمر بودر (يمكن الاستغناء عنه، حسب رغبتك).
- حبهان (هيل) مطحون.
- فلفل أبيض.
- كركم.
- قرفة مطحونة.
- لومي مطحون.
- ¾ ملعقة صغيرة كاري.
- مكسرات حسب رغبتك.
- في البداية قومي بتنظيف الجمبري إذا لم يكن مقشرًا، واحتفظي بالرأس والقشر.
- وعلى نار متوسطة الحرارة، ضعي إناء وبه رؤوس الجمبري وقشوره، واغمريه بالمياه.
- ثم أضيفي إلى الجمبري كلا من؛ الهيل والقرنفل وأعواد القرفة، ثم اتركي المزيج كله يغلي على النار.
- وبعد ذلك قومي بتغطية الإناء، واتركيه لمدة نصف الساعة، على نار هادئة حتى ينضج ببطء.
- ثم أحضري إناء واسع، وضعي به الزيت مع السمن، حتى تذوب السمن.
- وأضيفي إليهم البصل، وحركيه حتى يبدأ في الذبول، وضعي معه الفلفل الأخضر وحركيهم معًا.
- ثم ضعي البنادورا ومعجون البنادور الجاهز أيضًا، واستمري في تحريك كل المكونات.
- وبعد ذلك قومي بإضافة الجمبري المقشر نفسه أو الروبيان، وضعي معه الفلفل البودر، والثوم البودر، ومطحون القرفة والليمون والكركم والفلفل الأبيض، مع الكاري وحركيهم جيدًا.
- ثم أضيفي إليهم الزبيب واللومي وحركيهم، وبعد ذلك ضعي الأرز وامزجي كل المكونات جيدًا.
- واتركي كل المكونات على النار، بعد تصفية ماء الجمبري من القشور والرؤوس، وضعيه فوق الأرز، مع إضافة الملح.
- وبعد أن يغلي الأرز، قومي بتغطية الإناء، واتركي الأرز وكل المكونات تنضج على نار هادئة، لمدة ساعة إلا ربع.
- ثم اخلطي الزعفران في كوب المياه، واسكبيه فوق الأرز بعد أن ينضج، وحركيهم بهدوء.
- وبعد أن تنضج كل المكونات، ضعيها في صحن التقديم، وقدميها ساخنة وألف هنا.
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