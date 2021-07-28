طريقة عمل كبسة الجمبري أسهل طريقة لعمل كبسة ربيان بحرينية بالخطوات

طريقة عمل كبسة الجمبري ، طريقة جديدة ومختلفة لعمل المكبوس، وطريقة عمل الكبسة الأصلية، كما هي معروفة تكون باللحم، وهي طريقة شهيرة أو بالفعل هي الطريقة الأساسية لعمل الكبسة، مثل طريقة عمل مجبوس اللحم. وهي في الأساس طبق أساسي من المطبخ الخليجي، يتم طهيه بالأرز البسمتي، مع الكثير من توابل وبهارات الكبسة، خاصة في طريقة عمل الكبسة السعودية باللحم، والتي يتم طهيها بأكثر من طريقة مثل؛ طريقة كبسة اللحمة الأصلية، وطريقة عمل الكبسة الحساوية، وطريقة عمل كبسة لحم ضاني حارة، وطريقة عمل كبسة لحم الماعز بالكاجو.

كما شرحنا أن الكبسة السعودية، لها أكثر من طريقة لطهيها ليس فقط باللحم، ولكن بالدجاج كذلك، وبأكثر من طريقة أيضًا مثل كبسة الدجاج بالصلصة الحمراء، وكبسة دجاج بالخضار منال العالم، بالإضافة إلى طريقة عمل الكبسة باللبن، وعلى الجانب الآخر يمكنك تنفيذ طريقة عمل كبسة جمبري عربية، وذلك لعشاق الجمبري أو الروبيان، والذي تتعدد طرق طهيه، التي يمكنك اختيار أسهل طريقة لعمل الجمبري من بينها مثل؛ طريقة عمل كبسة الجمبري، وطريقة عمل الجمبري الجاهز، وطريقة عمل الجمبري المقشر، وطريقة عمل الجمبري في الطاسة، وطريقة عمل الجمبري بدون زيت، وطريقة تحضير قريدس مسلوق، وكذلك سلق الجمبري المقشر.

نصف كيلو من الجمبري المقشر، اغسليه ونظفيه جيدًا.

2 كوب أرز بسمتي.

4 أكواب ونصف ماء.

2 حبة بصل مقطع إلى مكعبات صغيرة الحجم.

حبة فلفل مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

2 حبة بنادورا متوسطة الحجم، ومقطعة إلى مكعبات.

ملعقة كبيرة من معجون صلصة ال بنادورا الجاهزة (الطماطم).

ملعقتان كبيرتان بهارات كبسة جاهزة.

ملعقة كبيرة من السمن.

بقدونس طازج مفروم بمقدار ملعقة كبيرة.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الطازجة المفرومة.

ملعقتان كبيرتان ماء.

نصف ملعقة صغيرة زعفران.

ملعقة كبيرة من الزيت.

½ كوب زبيب.

حبة لومي (ليمون أسود مجفف).

ورقتان غار (لوري).

4 حبات قرنفل.

عودان قرفة.

4 حبات هيل (حبهان).

ملعقة صغيرة ملح.

سوف تحتاجين إلى ¼ ملعقة صغيرة، من توابل وبهارات الكبسة، كما يلي:

ثوم بودر.

فلفل أحمر بودر (يمكن الاستغناء عنه، حسب رغبتك).

حبهان (هيل) مطحون.

فلفل أبيض.

كركم.

قرفة مطحونة.

لومي مطحون.

¾ ملعقة صغيرة كاري.

مكسرات حسب رغبتك.