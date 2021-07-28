تعلمي أسرار طريقة تحضير القهوة المظبوطة بإضافات مختلفة تبهر عائلتك

هل تبحثين سيدتي على أسرار طريقة تحضير القهوة المضبوطة التي تتناوليها في الكافيات أو المطاعم التي تقدم إليك وهي من أهم المشروبات الساخنة التي يحرص عليها الكثير في طلبها لتناولها بالبن المفضل لديه وتعد من أكثر المشروبات أستهلاكاً حول العالم بأكمله سواء كان خارج المنزل أو بداخله وهناك أنواع كثيرة منها البن الفاتح، البن الغامق، البن الوسط. طريقة تحضير القهوة المظبوطة طريقة تحضير القهوة المظبوطة وهناك أيضا أنواع قهوة ترضي جميع الأذواق المختلفة يمكن أن يضاف إليها بعض النكهات المفضلة لتغير من طعم البن الأصلي فمنها الكابتشينو، الإسبريسو، الموكا، قهوة باللبن، كافية لاتية،كافية أولية، القهوة الخضراء التي تساعد على حرق نسبة عالية من الدهون، من فوائد تناول القهوة تقلل من الصداع، تعدل المزاج، تحسن التركيز وتقوي الذاكرة ، تعمل على التخلص من ألاكتئاب والتوتر والقلق، تمد الجسم بالطاقة اللازمة، أنواع القهوة السادة وأسمائها، القهوة السرياقوسي، القهوة السادة، القهوة لمانو، القهوة الزيادة، القهوة على الريحة، القهوة المضبوطة، القهوة التركي. طريقة عمل القهوة باللبن طريقة عمل القهوة باللبن المكونات كوب حليب بارد.

ملعقة ونصف صغيرة قهوة.

ملعقة صغيرة سكر.

كنكة. طريقة التحضير نضع اللبن البارد في الكنة، نضيف القهوة، السكر.

نقلبها على البارد حتي يذوب السكر تماماً.

هذا السر الذي يعطي القهوة مذاق خاص ورائع ( اللبن البارد ).

نشغل أصغر عين في البوتاجاز، نخفض النار تماماً.

نضع الكنكة على النار، نتركها حتي نحصل على الوجه.

صبي القهوة في الكوب المفضل لديكي، تناوليها ساخنه بجانبها أي نوع كيك تفضلينه. طريقة عمل القهوة التركي طريقة عمل القهوة التركي المكونات معلقتان صغيرة بن حسب رغبتك في نوع القهوة.

ملعقة صغيرة سكر.

فنجان به ماء.

كنكة. طريقة التحضير نضع السكر والقهوة في الكنكة، ونقلبهم جيداً قبل وضع الماء.

نضيف الماء ونشعل النار على نار متوسطة لمدة دقيقة.

نخفض النار ونقلبها مرتين، نتركها حتي تنضج.

نصبها بحرص في الفنجان حتي لا يضيع وجهها.

تقدم بجانبها نوع من أنواع الكيكه المفضل. الوسوم

هل تبحثين سيدتي على أسرار طريقة تحضير القهوة المضبوطة التي تتناوليها في الكافيات أو المطاعم التي تقدم إليك وهي من أهم المشروبات الساخنة التي يحرص عليها الكثير في طلبها لتناولها بالبن المفضل لديه وتعد من أكثر المشروبات أستهلاكاً حول العالم بأكمله سواء كان خارج المنزل أو بداخله وهناك أنواع كثيرة منها البن الفاتح، البن الغامق، البن الوسط. طريقة تحضير القهوة المظبوطة طريقة تحضير القهوة المظبوطة وهناك أيضا أنواع قهوة ترضي جميع الأذواق المختلفة يمكن أن يضاف إليها بعض النكهات المفضلة لتغير من طعم البن الأصلي فمنها الكابتشينو، الإسبريسو، الموكا، قهوة باللبن، كافية لاتية،كافية أولية، القهوة الخضراء التي تساعد على حرق نسبة عالية من الدهون، من فوائد تناول القهوة تقلل من الصداع، تعدل المزاج، تحسن التركيز وتقوي الذاكرة ، تعمل على التخلص من ألاكتئاب والتوتر والقلق، تمد الجسم بالطاقة اللازمة، أنواع القهوة السادة وأسمائها، القهوة السرياقوسي، القهوة السادة، القهوة لمانو، القهوة الزيادة، القهوة على الريحة، القهوة المضبوطة، القهوة التركي. طريقة عمل القهوة باللبن طريقة عمل القهوة باللبن المكونات كوب حليب بارد.

ملعقة ونصف صغيرة قهوة.

ملعقة صغيرة سكر.

كنكة. طريقة التحضير نضع اللبن البارد في الكنة، نضيف القهوة، السكر.

نقلبها على البارد حتي يذوب السكر تماماً.

هذا السر الذي يعطي القهوة مذاق خاص ورائع ( اللبن البارد ).

نشغل أصغر عين في البوتاجاز، نخفض النار تماماً.

نضع الكنكة على النار، نتركها حتي نحصل على الوجه.

صبي القهوة في الكوب المفضل لديكي، تناوليها ساخنه بجانبها أي نوع كيك تفضلينه. طريقة عمل القهوة التركي طريقة عمل القهوة التركي المكونات معلقتان صغيرة بن حسب رغبتك في نوع القهوة.

ملعقة صغيرة سكر.

فنجان به ماء.

كنكة. طريقة التحضير نضع السكر والقهوة في الكنكة، ونقلبهم جيداً قبل وضع الماء.

نضيف الماء ونشعل النار على نار متوسطة لمدة دقيقة.

نخفض النار ونقلبها مرتين، نتركها حتي تنضج.

نصبها بحرص في الفنجان حتي لا يضيع وجهها.

تقدم بجانبها نوع من أنواع الكيكه المفضل.

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