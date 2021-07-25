7 اطعمة بتاكلها الحامل بتأثر على البيبي بشكل فوري

معظم الامهات الحوامل السؤال اللي دايما بيدور في ذهنهم ، هل البيبي وهو جوه الرحم بيقدر يتذوق كل الاكل اللي بياكلوه؟ لما بيحصل تطور للجنين في الاسبوع ال 21 من الحمل ، بيبدأ يبلع كمية من السائل الامنيوسي بشكل يومي ، والحقيقة ان السائل ده بيكون طعمه زي الاكل اللي بتاكله الام ، وده معناه انه بالفعل الجنين بيتذوق كل حاجة بتاكلها الام ، وعلى الرغم ان ده يبان غريب لكنه منطقي جدا ، بعد ما عرفنا ده تعالوا نعرف ايه الاطعمة اللي بتأثر على الجنين بشكل فوري اول ما الام بتاكلها.

الاطعمة اللي بتأثر على الجنين:

بما ان الجنين بيقدر يتذوق كل حاجة الام بتاكلها ، ده بيخلي اختيار الاطعمة اثناء الحمل مهم جدا ، لو اكلتي حاجة طعمها حلو او مسكر الجنين هيعمل رد فعل معين لما الطعم ده يوصله ، ولو اكلتي اكل حراق هتلاقي رد فعل مختلف وهكذا ، وفي السطور الجايه هنشارك معاكم بعض الاطعمة اللي ليها تأثير فوري على طفلك.

1- عصير البرتقان:

لو عايزة تحسي بحركة قوية للبيبي جوه بطنك ، يبقى اشربي عصير برتقان ، لان عصير البرتقان مش بس بيحتوي على سكر طبيعي ، ولكن كمان بيحتوي على فيتامين C ، اللي هيحافظ على صحة طفلك ، ومع كوباية عصير البرتقان هتحسي بضربات رجل الطفل بشكل اقوى.

2- الطعام الحار:

مافيش داعي ابدا انك تخافي من الطعام الحار اثناء الحمل ، ولكن بس كلي منه من غير افراط ، لانك اكيد محتاجة تحافظي على جهازك الهضمي والتذوق بتاعك آمن ، ولكن مافيش مانع من تجربة الطعام الحار من وقت للتاني عشان تعرفي الطفل هيتفاعل معاه ازاي.

3- الفواكة المجففة:

الفواكة المجففة معروف انها بتحتوي على نسبة عالية من السكريات ، وده بيخليها وجبة خفيفة مليانة بالطاقة خصوصا لو حاسه انك كسلانة او تعبانة هتبقى مفيدة ليكي ، واكلها مش هيأثر عليكي لوحدك ولكن كمان هيأثر على الجنين وهيديه طاقة زيادة ، هتخليه يحس بالنشاط ويتحرك اكتر ، وهتحسي بحركته وضربات زيادة جوه بطنك.

4- البهارات الزيادة في الاكل:

زي الاكل الحار بالظبط البهارات هتخلي الطفل يعمل رد فعل هتحسي بيه ، والطفل هيوصله طعم البهارات والاكل الحار من غير خوف من الريحة القوية ، لان الطفل بيستمتع بالنسخة المخففة لاي حاجة بتاكليها ، وفي اقوال بتقول ان الطعام الحار ممكن يسبب الفواق (الزغطة) للطفل ، وده هتحسي بيه لما يحصل.

5- الجزر:

بيقال ان الاطفال بيطوروا تفضيلهم او حبهم لاكلات او نكهات معينة وهما لسه في رحم الام ، ولان الجزر من الخضروات الصحية جدا ، هيكون مفيد جدا اضافته لاكلك ، واللي بدوره هيخلي طفلك يحب الخضار الصحي ده.

6- الشوكولاتة الغامقة:

مرة تانية المحتوى العالي من السكر اللي موجود في الشوكولاتة هيساعد على تنشيط طفلك ، وهتحسي بحركة زيادة ، ولان الشوكولاتة الغامقة بتكون فيها مرارة ، هيوصل منها للطفل بشكل خفيف ، عشان كده بننصحك انك تاكلي معاها حاجة تانية او تضيفي لها نكهة مختلفة.

7- الآيس كريم:

كمان الآيس كريم من الحاجات اللي غنية بالسكر ، بالاضافة ان ليها نكهات مختلفة تقدري تاكلي منها وطفلك هيحبها ، وهتزود حركته ، ولو انتي معرضة لزيادة الوزن بننصحك تاكلي من كل حاجة باعتدال.

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