تراند الفن: هل تود السفر إلى الفضاء؟ أربعة بدائل موجودة على الأرض قد ترضي شغفك

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 10:09 مساءً - الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي كانت فترةً مثيرةً، إنها فترة سباق الفضاء. لن نعيش أبدًا في فترة أكثر تسارعًا في استكشاف الفضاء ورحلات الفضاء المأهولة، فمن المستحيل تقريبًا متابعة الأخبار دون رؤية عنوان رئيسي حول مركبة جديدة على المريخ أو تلسكوب فضائي أو حدث فلكي وكل ما تحمله تلك الأحداث من حماس وصخب العامة.

وفي أيامنا هذه، وصلنا إلى قفزة هائلة في استكشاف الفضاء: الرحلات الفضائية التجارية والمعروفة أيضًا باسم «السياحة الفضائية»، لكن التقدم في السياحة الفضائية يرجع في الغالب إلى المليارديرات والتنمية الخاصة، فمعظم المشترين هم الأثرياء.

على سبيل المثال، يكلف حجز مقعد في فيرجين غالاكتيك مئتين وخمسين ألف دولار أمريكي لرحلة إلى الفضاء، وعندما قالت وكالة ناسا في عام 2019 أنها ستسمح للمواطنين العاديين بالسفر إلى محطة الفضاء الدولية، حددت تكلفة البقاء هناك عند 35000 دولار في الليلة وسعر الوصول إلى هناك بنحو 50 مليون دولار.

ومع ذلك، بينما ننتظر انخفاض الأسعار ما تزال هناك طرق لتجربة السياحة الفضائية على الأرض. تغطي هذه المغامرات الأرضية مجموعة من التجارب التي تحاكي ما ستحصل عليها في الفضاء، وتناسب الميزانية التي يمتلكها العديد من الأشخاص.

1- استقل طائرة ذات جاذبية منخفضة:

إذا كانت هناك قوة واحدة ثابتة على الأرض فهي الجاذبية، فالجاذبية الأرضية تشكل مقياس البشرية للجاذبية في أماكن أخرى من النظام الشمسي، فالجاذبية تختلف في الفضاء من مكان إلى آخر.

للمسافر عبر الفضاء يكون مقدار الجاذبية هناك صفر جاذبية أرضية، ولمن يزور جرمًا سماويًا آخر مثل المريخ (ثلث جاذبية أرضية) أو القمر (سدس جاذبية أرضية). لمحاكاة هذه الاختلافات في الجاذبية هناك شركتان تقدمان رحلات جوية تنعدم فيها الجاذبية.

الشركتان الأمريكية زيرو جي والأوروبية آير زيرو جي اللتان تستخدمان طائرات معدلة لمحاكاة قوى الجاذبية المختلفة من خلال سلسلة من رحلات الطيران الدوراني. على مدار الرحلة، يحلق الطيارون بالطائرة من خلال مناورات تحاكي الجاذبية المريخية والجاذبية القمرية والجاذبية الصفرية، والجاذبية الصفرية ليست صفرية تمامًا، في الواقع هي انعدام الوزن بينما تسقط سقوطًا حرًا نحو الأرض، لكن لا تفكر في الموضوع بهذا الشكل لكي لا تخسر المتعة التي تصاحب الرحلة.

الرحلة على متن زيرو جي تتراوح تكلفتها من 6700 إلى 9500 دولار أمريكي وتقام في ولايات ومدن مختلفة في أمريكا على مدار العام.

2- زيارة المريخ في أسبانيا:

هل تساءلت يومًا كيف تبدو الحياة على المريخ حقًا؟ يمكن أن يجيب برنامج أسترولاند على هذا السؤال. بديهيًا، ستكون هذه مهمة أصعب من سابقتها جسديًا ونفسيًا، برنامج أسترولاند مشابه لبرنامج ناسا (هاي سيس – HI-SEAS لكنه يستهدف قاعدة سياحية أوسع. مقر الشركة المشغلة لبرنامج أسترولاند يقع في إسبانيا، وتعمل على توسيع نطاق الوصول إلى السياحة الفضائية على الأرض ليشمل المزيد من أوروبا.

التجربة الأبرز في أسترولاند هي محطة آريس، وهي بيئة واقعية بُنيَت في كهف لمحاكاة مخطط مستوطنة محتملة على المريخ. في حين أن التفاصيل حول كيفية الانضمام إلى مهمة أسترولاند محدودة حاليًا، إلا أن الفكرة هي أن يدفع كل شخص مقابل مكان في فريق، ستخوض بعد ذلك تدريبًا متقدمًا لتحديد دورك في الفريق، ثم ستقضي وقتًا محددًا في محطة آريس تعيش وتعمل بدوام كامل بما في ذلك إجراء مشاريع بحثية وتقديم بيانات حول التأثير النفسي للعيش في عزلة.

الرسوم المبدئية لهذه الزيارة أُعلِن عنها في حدود 6000 يورو (7000 دولار أمريكي) مقابل شهر من التدريبات بالإضافة إلى إقامة لمدة ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ في محطة آريس.

3- مخيم الفضاء:

إذا كنت تفضل الحفاظ على ثبات قدميك على سطح الأرض لكنك ما تزال ترغب بتجربة الفضاء الخارجي، فلا يوجد مكان أفضل من معسكر الفضاء. اشتهِر المعسكر مع الفيلم العائلي (سبيس كامب -Space Camp) من الثمانينيات وكان الأطفال يحضرون معسكر الفضاء في هانتسفيل في ولاية ألاباما منذ أجيال. يوجد أيضًا برنامج للكبار لكل الذين ذهبوا وهم أطفال أو لمن فاتتهم فرصة الانضمام.

يمنح برنامج تدريب رواد الفضاء للبالغين -الذي يعقد في عطلة نهاية الأسبوع- فرصة للانخراط والتعلم عن علوم الكواكب والميكانيكا المدارية ومهام ناسا في الماضي والحاضر والمستقبل. يقع معسكر الفضاء في مركز الفضاء والصواريخ بالولايات المتحدة وهو جزء من مركز ناسا مارشال لرحلات الفضاء، وجميع البرامج مصممة بالتنسيق مع بعثات ناسا الفعلية. هذا يعني أنه يمكن قضاء بعض الوقت في عمليات محاكاة تجريب كبسولة أوريون والعمل على التحكم في المهمة والسير في الفضاء (الخروج من المركبة للعمل على وحدات محطة الفضاء الدولية) وقبل معسكر الفضاء للبالغين أو بعده يمكنك إضافة التدريب كرائد فضاء تحت الماء!.

التكلفة هي من 199 إلى 299 دولارًا للشخص الواحد لمعسكر الفضاء و 150 دولارًا للفرد لبرنامج تحت الماء.

4- تدرب كرائد فضاء في مدينة النجوم:

يمكنك اتباع خطى رواد الفضاء الحقيقيين -سواء الأمريكيين أو الروس- بالمشاركة في برنامج تدريب رواد الفضاء لشركة سبيس أدفينشرز التي تقدم تجارب سياحة فضائية تتنوع من مشاهدة إطلاق صواريخ الفضاء في كازاخستان إلى إيصال السياح فعليًا إلى محطة الفضاء الدولية. لكن دعونا نركز على ما يهمنا وهو تدريب رواد الفضاء الحقيقي.

يتم التدريب على رحلات الفضاء في مدينة النجوم في روسيا قرب موسكو، وخلال التجربة يتعلم المشاركون كيفية تحليق مركبة الفضاء الروسية سويوز في جهاز محاكاة، ويتدربون على السير في الفضاء، ويستقلون جهاز الطرد المركزي للحصول على فهم أفضل لقوى الجاذبية التي سيواجهونها في أثناء الإطلاق والهبوط. تقدم هذه التجربة وجهة نظر مختلفة عن غيرها في هذه القائمة لأنها تركز على برنامج الفضاء الروسي روسكوزموس بدلًا من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا.

يُعد التدريب على رحلات الفضاء من سبيس أدفينشرز تجربة مخصصة، ويتوفر السعر عند الطلب.

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ترجمة: أحمد أبو شماله

تدقيق: حسين جرود

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