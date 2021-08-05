تراند الفن: تصاعد التوترات لدى أداء إبراهيم رئيسي اليمين الدستورية رئيسا لإيران

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 07:10 مساءً - طهران – (د ب أ):

بينما أدى إبراهيم رئيسي اليمين الدستورية بعد ظهر يوم الخميس ليصبح رئيسا لإيران رسميا، استمر تصاعد التوترات في المنطقة مع تحذير زعيم الحرس الثوري الإيراني للعالم من أن إيران مستعدة “لأي سيناريو عسكري”.

وحذر القائد العام للحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي إسرائيل والغرب من محاولة ترهيب إيران. وقال سلامي اليوم الخميس “على من يهددوننا أن يدركوا العواقب الخطيرة لخطابهم ويفضل أن ينتبهوا لما يقولون”.

وتأتي تعليقات الجنرال في أعقاب هجوم بطائرة مسيرة استهدف ناقلة ترفع علم ليبيريا وتشغلها شركة إسرائيلية الأسبوع الماضي في بحر العرب قبالة سواحل عمان، ما أسفر عن مقتل شخصين: بريطاني وروماني. وحملت إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا طهران المسؤولية عنه، وهو ما نفته إيران.

وقال سلامي :”الأعداء، ولاسيما الكيان الصهيوني الغاصب، الذين يتحدثون بلغة التهديد هذه الأيام عن الجمهورية الإسلامية، عليهم أن يدركوا حقيقة القوة الهجومية والدفاعية لها”.

وشدد على أن مختلف المنظومات العسكرية الإيرانية “في مستوى من الجاهزية الاستثنائية يمكّنها من الرد على أي تهديد على أي نطاق وفي أي مكان”، ودعا الإسرائيليين إلى أن “يراجعوا حساباتهم بدقة”.

وتنفي إيران أي تورط لها في الهجوم ووصفت الاتهام بأنه استفزاز سياسي. وحذرت وزارة الخارجية في طهران من أنه إذا كانت هذه “المغامرة” تعرض أمن البلاد للخطر، فإنها سترد بصورة مناسبة.