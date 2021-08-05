تراند الفن: براتب 2300 ريال وسكن مجاني.. القوى العاملة تعلن توافر فرص عمل للمصريين بالسعودية

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 06:09 مساءً - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، عن توفير 30 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة على مهن سائق، وكهربائى سيارات، ومشغل معدات ثقيلة بشركة نمو المطورة للسيارات بمدينة ينبع بالمملكة بجدة برواتب تتراوح بين 1800 إلى 2300 ريال ومزايا أخرى.

وبحسب بيان اليوم، تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي بجدة في إطار الجهود المبذولة من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة على شركات أخرى.

وبتوجيه من الملحق العمالي وليد عبدالرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، تفاوض الملحق العمالي عبدالحليم محمود لبيب مع شركة نمو المطورة للسيارات بمدينة ينبع بالمملكة بجدة، بتوفير 30 فرصة عمل، منها 10 فرص على مهنة سائق، و10 فرص على مهنة كهربائي سيارات، و10 فرص على مهنة مشغل معدات ثقيلة.

وأوضح عبدالحليم، أن مميزات الوظيفة راتب شهري للسائق 1500 ريال و300 ريال بدل طعام، وكهربائي سيارات، ومشغل معدات ثقيلة 2300 ريال راتب + بدل طعام، ومميزات أخرى تتمثل في سكن مجاني، ومواصلات بين مكان العمل والسكن، وإجازة سنوية 21 يوما مدفوعة الأجر، تأمين صحي، وتذاكر طيران ذهاب وعودة كل سنتين، ومدة العقد سنتان.

للتواصل وإرسال السيرة الذاتية الجوال: 00966560567181 والايميل [email protected] .