تراند الفن: “لقد شرفتمونا وأسعدتمونا”.. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه رسالة لمنتخب اليد

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 06:09 مساءً - أشاد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بأداء المنتخب الوطني لكرة اليد خلال مشواره بالنسخة الجارية من دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).
ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الإسباني، يوم السبت المقبل في مباراة تحديد المركز الثالث، بعدما هُزم في وقت سابق من اليوم الخميس أمام نظيره الفرنسي في مباراة دور نصف النهائي.
ودوّن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر الحسابات الرسمية له بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس:”تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد على الأداء البطولي والمشرّف أمام المنتخب الفرنسي في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020، فقد قدموا النموذج الأمثل لروح القوة والإصرار حتى آخر لحظة من المباراة”.
وأتم الرئيس عبد الفتاح السيسي تدوينته قائلاً:”إن مصر تفخر بإنجازكم الكبير وعزيمتكم الجبارة وأدائكم البطولي، كما أؤكد على دعمي الكامل والشامل في رعاية الرياضة والشباب المصري، شكرًا لكم.. لقد شرفتمونا وأسعدتمونا”.
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