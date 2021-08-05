تراند الفن: “ركنة الموت”.. ضربة “كزلك” تنهي حياة عامل جراج بكرداسة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 06:09 مساءً - كتب – محمد شعبان:

مشادة كلامية عابرة بين شاب يقود مركبة “توك توك” وعامل بجراج بمنطقة كرداسة انتهت بجريمة قتل.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إشارة من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود متوفى داخل جراج بمنطقة كفر طهرمس.

كشفت المعاينة تحت إشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، عن مقتل حماده صلاح ٢٢ سنة، عامل بجراج أصل إقامته مركز أبو قرقاص المنيا.

تحريات العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، توصلت إلى نشوب مشادة كلامية بين الضحية وسائق توك توك شهرته “أدهم الروش” ١٩ سنة، مقيم كفر طهرمس، وذلك أثناء ركن التوك التوك الخاص بالمتهم بالجراج عمل القتيل.

تطورت المشادة إلى مشاجرة اعتدى خلالها المتهم على عامل الجراج بسلاح أبيض “كزلك” محدثا إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز كرداسة، من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.