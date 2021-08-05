تراند الفن: عقب أدائه اليمين الدستورية.. رئيس إيران الجديد: سياسة العقوبات لن تدفعنا إلى التراجع

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 06:09 مساءً - أدمن ‏54 دقيقة مضت عرب وعالم 12 زيارة

طهران- (أ ف ب): أكد الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي الخميس أنه سيدعم “أي خطط دبلوماسية” تؤدي الى رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على الجمهورية الإسلامية، وذلك في خطاب بعد أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان. وقال رئيسي إن “الحظر (العقوبات) ضد الأمة الإيرانية يجب أن ترفع. سندعم أي خطط دبلوماسية قد تساعد في تحقيق هذا الهدف”.

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