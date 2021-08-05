تراند الفن: تحذير وتوجيه.. محافظ القاهرة لـ”رؤساء الأحياء”: لا مكان لمقصر في منظومة العمل

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 12:09 صباحاً - كتب- مصراوي:

شدد اللواء محمود شعراوي، على الأهمية التي توليها وزارة التنمية المحلية والحكومة، لإحداث تغيير ملحوظ وسريع في مستوى النظافة بجميع أحياء ومناطق العاصمة، خاصة بعد الدعم الذي تقدمه الدولة لمنظومة المخلفات الجديدة بالقاهرة وإنشاء عدد من المحطات الوسيطة للمخلفات ومشروعات البنية التحتية الأساسية ودعم الهيئة المحافظة بالمعدات والآلات الجديدة والتعاقد مع شركتي “انفيرو ماستر” و “ارتقاء” للخدمات البيئية المتكاملة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بمقر المحافظة، بحضور كل من المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية والمهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية واللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية والدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، واللواء محمد حنفي سكرتير عام المحافظة وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية واللواء إيهاب الشرشابي رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ورؤساء الأحياء بالقاهرة.

وتابع وزير التنمية المحلية: “معندناش وقت يضيع وعايزين الناس تحس بتحقيق إنجاز على مستوى هذا الملف المهم الذي يتابعه رئيس الجمهورية بصورة مستمرة لتحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع”.

وطالب “شعراوي”، رؤساء الأحياء بضرورة مساعدة المواطنين وتوفير صناديق قمامة لهم لعدم إلقاء المخلفات في الشارع، ورفع التراكمات اليومية من القمامة على مدار اليوم في جميع الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية وإعادة الشكل الجمالي والحضاري لشوارع العاصمة.

كما طالب الوزير، بضرورة البحث عن أفكار جديدة وغير تقليدية لدعم جهود الدولة في حل تلك المشكلة والتواصل والتعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني وبعض شركات القطاع الخاص الموجودة في كل حي لتقديم الدعم لإنجاح منظومة المخلفات الجديدة مثلما يتم في بعض المحافظات المصرية من توفير صناديق لجمع المخلفات بدلاً من إلقاءها في الشارع.

وشدد شعراوي على ضرورة المواجهة الحاسمة للسيارات التي تقوم بإلقاء مخلفات البناء والهدم في أي منطقة بالمحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها على الفور، مطالباً رؤساء الأحياء بضرورة القيام بجولات ميدانية على مدار اليوم في نطاق عمل الحي للسيطرة على أي مخالفات فيما يخص ملف النظافة. قائلا: “انزلوا الشارع وسط الناس وشوفوا مشاكلهم وشكواهم وعايزين نحلها بسرعة”.

من جانبه أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن منظومة النظافة بالعاصمة تلقى اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية وشهدت دعمًا كبيرًا من رئيس مجلس الوزراء وكافة أجهزة الدولة لتمكين المحافظة من أداء دورها المنوط بها باعتبارها عاصمة الدولة وواجهتها.

وأكد عبدالعال أن استمرار رؤساء الأحياء فى أماكنهم سيكون لمن يؤدي عمله بشكل جيد والمقصر لا مكان له فى منظومة العمل، وحذر محافظ القاهرة رؤساء الأحياء من أن ظهور أي شكاوى خاصة بالنظافة بأى حي سيحاسب عنها المسئول عن ذلك مشددًا على أنه سيتم استبعاد المقصرين على الفور.

كما وجه محافظ القاهرة بتوفير لودر و2 قلاب بكل حي ومد مواعيد متعهدي النظافة للعمل على مدار اليوم وفسخ عقد أي متعهد مقصر على الفور وتفعيل وحدات الرصد البيئى بالمحافظة وعمل ورديات لهم على مدار 24 ساعة.