تراند الفن: “الأهلي” يتصدر الدوري بثنائية في مرمى “دجلة”

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 12:09 صباحاً - القاهرة ـ مصراوي:

استعاد فريق الأهلي صدارته لجدول ترتيب الدوري بعد فوزه أمام نظيره وادي دجلة بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن مؤجلات الجولة 22 من بطولة الدوري.

وتقدم الأهلي في الدقيقة 46 بهدف سجله لاعبه محمود عبد المنعم “كهربا” قبل أن يضيف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 60 ثم قلص دجلة النتيجة بهدف في الدقيقة 67 سجله لاعبه أحمد شريف.

وتصدر الأهلي بعد فوزه جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، بينما توقف رصيد وادي دجلة عند النقطة 23 في المركز 17.

وإليكم ملخصًا بأبرز أحداث المباراة:

بداية سريعة للمباراة بلقطة كان بطلها الحكم إبراهيم نور الدين في الدقيقة 3 حين لجأ لـ “VAR” للفصل في كرة لمست يد محمد هاني ولكنه عاد واحتسب الكرة تسللًا على لاعب دجلة قبل لمسها يد لاعب الأهلي.

وواصل دجلة تبادل الاستحواذ على الكرة مع الأهلي حتى الدقيقة 11 حين تصدى علي لطفي لرأسية لاعب دجلة ليرد الأهلي بهجمة في الدقيقة 14 قادها أفشة الذي مرر الكرة لمحمد هاني الذي أرسل عرضية خرجت عن الملعب ليرد دجلة في الدقيقة 19 بتسديدة من لاعبه محمد رضا ولكنها مرت بجوار قائم الأهلي.

وشهدت الدقيقة 25 تبديل أول اضطراري لوادي دجلة بخروج محمود مرعي للإصابة ومشاركة محمد جمال بدلًا منه.

وكاد الأهلي يتقدم في الدقيقة 28 بمقصية من أفشة ولكن تصدى عبد المنصف للكرة قبل أن يتوقف اللعب في الدقيقة 30 لشرب المياه والتقاط الأنفاس.

وعاد الأهلي لتشكيل خطورة في الدقيقة 35 بعد تمريرة من أفشة لزميله محمد شريف ولكن تسديدته مرت أعلى مرمى دجلة، ليرد محمد هلال بتسديدة لدجلة في الدقيقة ذاتها ولكنها مرت أهلى مرمى علي لطفي.

وكاد أفشة هذه المرة يصنع الخطورة للأهلي في الدقيقة 45+2 ولكنه قرر إرسال كرة عرضية لم تجد أي زميله له لتصل لمحمد عبد المنصف في النهاية سهلة.

وبدأ الشوط الثاني بهدف للنادي الأهلي في الدقيقة 46 سجله محمودعبد المنعم “كهربا”، بعدما وصلته الكرة داخل منطقة جزاء دجلة ليؤكد إبراهيم نور الدين الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وكاد يضيف الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 48 ولكن تصدى محمد عبد المنصف لتسديدة أفشة قبل أن يُرسل الشحات عرضية حولها كهربا برأسه سهله في يد عبد المنصف قبل أن يتصدى عبد المنصف مرة أخرى لرأسية من حسين الشحات في الدقيقة 50.

وحصل محمد شريف في الدقيقة 53 على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء دجلة ولكن سددها حسين الشحات في الحائط البشري.

وسجل الأهلي في الدقيقة 60 الهدف الثاني عن طريق لاعبه محمد شريف قبل أن يرسل أحمد عاطف لاعب دجلة الكرة لزميله أحمد شريف داخل منطقة جزاء دجلة ليقلص الفارق بهدف في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 70 دفع موسيماني بعمرو السولية بدلًا من كهربا قبل أن يدفع في الدقيقة 85 بوالتر بواليا بدلًا من محمد شريف.

وأجرى موسيماني التبديل الثالث والرابع في الدقيقة 90 بالدفع بصلاح محسن ومحمود وحيد بدلًا من أفشة وحسين الشحات.

وشهدت الدقيقة 90+3 تسجيل الهدف الثالث للأهلي عن طريق لاعبه محمود وحيد قبل أن يلغيه إبراهيم نور الدين بعد العودة لتقنية الفيديو.