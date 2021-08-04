تراند الفن: بقبعة وتوب قصير.. دينا الشربيني عارضة أزياء لأول مرة

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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 03:12 مساءً - أدمن 36 دقيقة مضت لايف ستايل 12 زيارة
كتبت نور جمال
ظهرت الفنانة دينا الشربيني، كعارضة أزياء للمرة الأولى، في الساحل الشمالي، وذلك في سبيل دعم إحدى صديقاتها رانيا عوض صاحبة براند “Dolls and Dons” التي نظّمت العرض.
وطلّت دينا على المسرح بشكل عفوي دون تدريب وتحدّثت مع الجمهور، وذكرت أنها تعرض الأزياء للمرة الأولى وأنها أطلّت كعارضة أزياء، قائلة: “أول مرة بحياتي أعمل كده، كنت متوترة شوية شكراً ليكم وشكراً لكل اللي مشاركين معهم”.
وطلت “دينا” بشورت قصير وقميص بنقشة البهيمي باللونين الأبيض والأسود، ومعه توب قصير، وزينت الإطلالة بقبعة.
ونسقت مع إطلالاتها صندل باللون الأسود، واختارت أن يكون شعرها منسدلا على جانبي كفيها، وكانت إطلالتها هادئة بمكياج بسيط.
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