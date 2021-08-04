تراند الفن: خدمات طبية متكاملة.. برلماني يشيد باهتمام الدولة بتطوير المنظومة الصحية بالأقصر

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 01:10 مساءً - كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، إن منظومة التأمين الصحي الشامل التي يتم تطبيقها في الأقصر أسهمت بشكل فعال في التخفيف على كاهل المرضى وتقديم خدمات طبية متكاملة ومتميزة، مقدمًا الشكر إلى الوزارة على ما تبذله من جهود في سبيل النهوض بالمنظومة الصحية في مصر.

ووجه إدريس، في بيان له اليوم الأربعاء، التحية إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والحكومة بصفة عامة، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بصفة خاصة، على الاهتمام الكبير بتطوير وتحديث المنظومة الصحية على مستوى محافظة الأقصر، مؤكدًا ضرورة إعطاء أولوية قصوى لجميع الخدمات داخل محافظة الأقصر بجميع مراكزها وقراها؛ خصوصًا أنها واحدة من أهم المدن السياحية والأثرية على مستوى العالم كله.

وتابع إدريس بأن محافظة الأقصر وجميع محافظات ومدن وقرى الصعيد لم تشهد اهتمامًا كبيرًا لتحقيق التنمية الشاملة بها إلا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد عقود طويلة من إهمال الأقصر وصعيد مصر.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، قد أكدت أن مستشفى القرنة التخصصي بالأقصر يتم إنشاؤه على مساحة 21 ألف متر، بتكلفة تبلغ نحو 800 مليون جنيه، وأن المستشفى سينضم إلى منظومة التأمين الصحي الشامل الذي يتم تطبيقه في المحافظة ضمن المرحلة الثانية، وأنه سيتم الانتهاء من إنشائه وتجهيزه خلال 8 أشهر، وفقًا للأكواد الإنشائية ومعايير الجودة والاعتماد بمنظومة التأمين الصحي الشامل، كما وجهت بإنشاء مدرسة للتمريض ملحقة بالمستشفى استجابة لأهالي مدينة القرنة.

ويتم إنشاء مستشفى القرنة التخصصي بالأقصر على مساحة 21 ألف متر، بالإضافة إلى منطقة خدمات مكملة للمستشفى، ومن المقرر أن يضم المستشفى قسم العيادات بمختلف التخصصات الطبية، وقسم الأشعة الذي سيتم تزويده بأحدث الأجهزة في مجال الأشعة بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى قسم المعامل، وسيضم غرف عمليات، ورعايات مركزة، وغرف تدخلات القسطرة القلبية والمخية، كما سيتم تزويد المستشفى بـ”تانك” أكسجين تبلغ سعته 11 ألف لتر.

وتفقد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان أعمال الإنشاءات بمستشفى القرنة التخصصي بمحافظة الأقصر، بحضور المستشار مصطفى الألهم، محافظ الأقصر، ولفيف من قيادات وزارة الصحة ومحافظة الأقصر.