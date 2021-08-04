تراند الفن: طالبان تعلن مسؤوليتها عن هجوم كابول محذرة من مزيد من الهجمات

كابول – (د ب أ):

أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن هجوم بسيارة مفخخة وقع الليلة الماضية، في كابول، محذرة من شن المزيد من الهجمات على كبار مسؤولي الحكومة الأفغانية.

وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد إن هجوم أمس الثلاثاء على منزل القائم بأعمال وزير الدفاع الأفغاني، نفذه عدة مهاجمين، في أعقاب انفجار سيارة مفخخة.

وأضاف بيان المتحدث أن الهجوم “بداية لهجماتنا الانتقامية ضد مسؤولي الحكومة، الذين يأمرون بشن هجمات ضد مدنيين ويجبرونهم على مغادرة منازلهم في إقاليم مختلفة على أساس يومي.