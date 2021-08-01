تراند الفن: في 24 ساعة.. ضبط 14 ألف قضية سرقة تيار كهربائي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 01:13 مساءً - أدمن ‏10 دقائق مضت حوادث وقضايا 5 زيارة

كتب- علاء عمران: شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عدة حملات أمنية انضباطية مُكبرة؛ لضبط حالات سرقة التيار الكهربائي المختلفة. أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 14715 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد. تم اتخاذ الإجراءات، وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها. جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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