تراند الفن: القناة الناقلة لمواجهة منتخب يد مصر مع البحرين في الأولمبياد

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 12:12 صباحاً - القاهرة – مصراوي:

يخوض منتخب مصر مباراة فجر يوم الأحد، عندما يلتقي مع نظيره البحريني في إطار مباريات الجولة الخامسة والأخيرة من المجموعة الثانية في كرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

وتنقل شبكة بي إن سبورتس المباراة عبر قناتها المفتوحة “بي إن سبورتس إكسترا 2″، والتي تبث على قمر نايل سات عبر تردد 12605 أفقي بمعدل ترميز 27500، في الرابعة من فجر الأحد.

ويلعب منتخبا مصر والدنمارك ضد المجموعة الثانية في كرة اليد بالأولمبياد، والتي تضم إلى جانبهم منتخبات البرتغال، اليابان، السويد والبحرين.

نظام المسابقة ينص على تأهل أربعة منتخبات من كل مجموعة بالأولمبياد إلى دور الثمانية، حيث تلعب كافة الأدوار التالية للمجموعات بنظام خروج المغلوب.

وضمن المنتخب المصري التأهل إلى دور الثمانية من المسابقة، بعدما نجح في حصد ست نقاط خلال المباريات الأربع الماضية، بتفوقه على البرتغال، اليابان والسويد، والهزيمة أمام الدنمارك.

ويتربع منتخب الدنمارك على صدارة المجموعة بثمان نقاط، أمام مصر ثم السويد برصيد ست نقاط لكل فريق، بينما الفريق البحريني رابعًا بنقطتين بالتساوي مع البرتغال، ثم اليابان بدون رصيد.