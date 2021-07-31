تراند الفن: توقعات الأبراج اليوم 31-7-2021: تحذير لـ القوس.. وهذا هو مفتاح الحوت

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 01:17 صباحاً - برج الحمل:
لا تقبل الأشياء للوهلة الأولى، فهناك معنى أعمق بكثير، وسيكون من الحماقة ألا تدرك ذلك.
برج الثور:
ستساعدك حسناتك وسلوكياتك الاجتماعية المهذبة على التنقل بسرعة إلى حيث تريد أن تكون.
برج الجوزاء:
ابق متفتحًا وتقبل أفكار وآراء الآخرين.
برج السرطان:
لا تدع الآخرين يديرونك، حافظ على مركزك وكن قويا.
برج الأسد:
حاول العمل مع من حولك لتحقيق هدف مشترك، فبدء مساعدة الآخرين أسهل مما تعتقد طالما بقيت مركزًا ومتحفزًا.
برج العذراء:
قد تعرف ما تسعى إليه، ولكن الأمر متروك لك لاتخاذ الخطوة الأولى نحو السعي وراءه.
برج الميزان:
سئمت انتظار الآخرين لاتخاذ الخطوة الأولى، اعثر على الإجابات في حلول بسيطة، وهناك أكثر من طريقة صحيحة، اختيارك هو الخيار الصحيح دائمًا إذا كنت تعتقد أنه كذلك.
برج العقرب:
استوعب التوسّع الذي يأتي عندما تتواصل مع الآخرين في الساحة الاجتماعية
برج القوس:
احذر من أن التوتر قد يأتي في شكل حديث سريع ومعلومات مضللة.
برج الجدي:
قد تظهر الأشياء التي لم تضعها في الحسبان لتكون بمثابة تذكير بأنك بحاجة للتعامل مع الحياة الواقعية.
برج الدلو:
تحرم نفسك من الأحداث العفوية التي تثبت أنها أكثر إرضاءً.
برج الحوت:
يمكنك أن تكون ذلك الشخص الذي يغير حياة شخص آخر بفكرة واحدة أو قطعة من الحكمة، والتواصل هو المفتاح لتوسيع عالمك بعدة طرق.
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