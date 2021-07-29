تراند الفن: أحكام قضائية وتهريب بضائع أجنبية.. جهود أمن المنافذ في 24 ساعة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 12:09 مساءً - أدمن ‏35 دقيقة مضت حوادث وقضايا 10 زيارة

كتب- علاء عمران: شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها. وأسفرت جهود الحملات، خلال الـ 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 4 قضايا تهريب (بضائع أجنبية الصنع – مستحضرات تجميل)، وفي مجال الأمن العام تم ضبط 29 قضية، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 714 مخالفة مرورية متنوعة. كما أثمرت الجهود في مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة عن ضبط قضية، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 166 حكم قضائي متنوع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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