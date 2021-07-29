تراند الفن: مشاجرة المرج.. تشريح جثة القتيل لبيان سبب الوفاة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 12:09 مساءً - أدمن ‏6 دقائق مضت حوادث وقضايا 5 زيارة

كتب – محمد الصاوي : قتل شخص وأصيب 3 آخرين في مشاجرة وقعت في منطقة المرج. وأمرت النيابة بتشريح جثة القتيل لبيان سبب الوفاة، فيما يستمع رجال الأمن لأقول شهود العيان والمصابين في الواقعة؛ لبيان أسبابها ودوافع الجريمة. تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع مشاجرة بين مجموعة من الاشخاص بالأسلحة النارية في المرج. وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين مقتل شخص وإصابة 3 آخرين، وتم القبض على المتهمين في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

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