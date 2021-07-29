تراند الفن: الأهلي يواصل مطاردة اللقب 43 بتحدي أسوان في الدوري

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 01:10 صباحاً - كتب – عبد القادر سعيد:

يواصل النادي الأهلي رحلته نحو الفوز بلقب الدوري رقم 43 في تاريخه بمواجهة مؤجلة من الأسبوع 17 أمام فريق أسوان.

الأهلي ما زال يشعر بنشوة التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، لكن وتيرة مباريات الدوري المتلاحقة نقلت الفريق الأحمر سريعاً إلى تحدي جديد وأجبرته على إيقاف احتفالاته القارية.

فريق أسوان يُعاني في دوري هذا الموسم وبات مهدداً بقوة بالهبوط إلى الدرجة الأدنى حيث يحتل أول مراكز الهبوط، ويستقر في المرتبة الـ16 برصيد 25 نقطة من 27 مباراة.

على الجهة الأخرى لا يملك الأهلي رفاهية إهدار أي نقاط مرة أخرى، نظراً لتأثير أي تعثر جديد بشكل مباشر على خسارة الأفضلية في عدد المباريات أمام الأبيض.

الأهلي يحتاج للفوز على أسوان ثم وادي دجلة من أجل معادلة عدد مباريات الزمالك والوصول إلى المباراة رقم 27، وفي حالة فوز بهما سيتصدر بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة عن الأبيض.

نجاة

الأهلي تعثر في أول ظهور له بعد العودة من التحدي الإفريقي بتعادل مؤلم أمام البنك الأهلي بهدف لكل فريق، لكنه نجا في المباراة التالية أمام الانتاج الحربي.

حامل اللقب تقدم بهدف نظيف ثم تعرض للتأخر بهدفين لهدف، قبل أن يقلب النتيجة في الدقائق الأخيرة ويسجل هدف التعادل ثم الفوز لينجو من فقدان نقاط جديدة ويواصل رحلة العودة للصدارة.

حذر

ويعرف الأهلي جيداً أن أسوان سيقاتل من أجل الفوز بنقطة قد تعينه على البقاء في الدوري الممتاز للموسم المقبل، وهو ما يجعله يدخل المباراة بحذر شديد.

واستعاد بيتسو موسيماني مدرب الأهلي لاعبه حمدي فتحي الذي غاب عن مواجهة الانتاج الحربي السابقة في الدوري، ليحصل على تدعيم إضافي في خط الوسط.

بطاقة المباراة

الحدث: مباراة مؤجلة من الجولة 17 في الدوري

التاريخ: 29 يوليو 2021

التوقيت: 7 مساءً بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1

الملعب: استاد بترو سبورت