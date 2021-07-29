تراند الفن: وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى الكويت غدًا

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 12:09 صباحاً - الولايات المتحدة – (أ ش أ)

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الكويت، غدًا الخميس، للقاء عدد من المسئولين الكويتين، على رأسهم أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لبحث تعزيز الأمن الإقليمي والعلاقات الاقتصادية والسياسة والثقافية بين البلدين.

وأفاد بيان الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني أن بلينكن سيلتقي خلال زيارته بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ورئيس مجلس الشعب الكويتي الشيخ مرزوق الغانم ووزير الخارجية الشيخ الدكتور احمد ناصر المحمد الصباح لمواصلة المباحثات حول التعاون العسكري وزيادة الفرص الثنائية للتجارة والاقتصاد.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة والكويت احتفلتا هذا العام بالذكرى الثلاثين لعملية درع الصحراء وتحرير الكويت من احتلال صدام حسين، فضلاً عن 60 عامًا من العلاقات الدبلوماسية. مشيرة إلى أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين وصلت إلى 4.5 مليار دولار في عام 2019.

وأشار إلى أن الكويت تشارك في العديد من المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي. كما أن الكويت عضو أيضًا في التحالف العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة لهزيمة “داعش”.