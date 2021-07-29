تراند الفن: نتعامل معه بشكل دائم.. الري: تحديد حجم فيضان النيل في هذا الموعد

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 12:09 صباحاً - كتب- يوسف عفيفي:
كشف المهندس رجب عبدالعظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري، أن الوزارة ستحدد خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين حجم الفيضان، مضيفا: “إما أن يكون متوسطًا أو فوق المتوسط أو عاليًا”.
وقال عبدالعظيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر”، مساء الأربعاء، أن الوزارة تتعامل مع كل فيضان حسب حجمه من خلال التصنيف، لافتًا إلى أن مؤشرات الفيضان بدأت منتصف شهر يوليو الجاري، وهو الآن أعلى من المتوسط.
وتابع وكيل وزارة الموارد المائية والري”الوزارة تتابع الفيضان بشكل دائم ومستمر للتعامل مع كمية المياه الناتجة عنه، واتخاذ مجموعة من الاستعدادات والإجراءات للتعامل معها”.
وأوضح عبدالعظيم، أن مركز التنبؤ بالأمطار والفيضانات يحلل كمية الأمطار الساقطة على الهضبة الإثيوبية وفقًا لصور الأقمار الصناعية، ويتتبع المياه من المنابع حتى الوصول إلى بحيرة السد العالي.
وأشار إلى أن المركز يضم مهندسين متخصصين في تحليل صور الأقمار الصناعية والنماذج الرياضية للتعامل مع الفيضانات، مؤكدًا أن كل مقاييس النيل تشهد ارتفاعًا متزايدًا في مناسيب المياه”.
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