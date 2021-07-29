تراند الفن: جنوب أفريقيا تستنكر منح مفوضية الاتحاد الإفريقي لإسرائيل صفة مراقب

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 12:09 صباحاً - جوهانسبرج – (د ب أ)

استنكرت جنوب إفريقيا بشدة اليوم الأربعاء القرار “الأحادي الجانب “الذي اتخذته مفوضية الاتحاد الإفريقي بمنح إسرائيل صفة مراقب في التكتل.

وقالت وزارة خارجية جنوب إفريقيا في بيان “حكومة جنوب إفريقيا تشعر بصدمة جراء القرار الجائر وغير المبرر. مفوضية الاتحاد الإفريقي اتخذت هذا القرار من جانب واحد دون مشاورات مع أعضائها”.

وقالت جنوب أفريقيا، التي تدعم الحركة الفلسطينية، إن القرار كان أكثر إثارة للصدمة خلال عام شهد تصعيدا للعنف في غزة.

وجاء في البيان”إسرائيل تواصل احتلال فلسطين بشكل غير قانوني في تحد كامل لالتزاماتها الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ولذلك فمن غير المفهوم أن تختار مفوضية الاتحاد الإفريقي مكافأة إسرائيل في وقت يكون قمعها للفلسطينيين أكثر وحشية بشكل واضح”.

وأصبحت صفة المراقب لإسرائيل رسمية في 22 يوليو، عندما التقى السفير الإسرائيلي في إثيوبيا وبوروندي وتشاد أليلي أدماسو، برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد.

وتسعى الدولة العبرية منذ وقت طويل من أجل الحصول على هذا الامتياز.

ووفقًا للاتحاد الأفريقي، تضمن الاجتماع نقاشًا حول القضية الإسرائيلية الفلسطينية، وأكد فقي أن الاتحاد كان دائما واضحًا جدًا في أنه يعتبر حل الدولتين، بوجود دولتين منفصلتين إسرائيلية وفلسطينية ضروريا.

ومع ذلك، قالت حكومة جنوب إفريقيا إنها ستطلب تقديم تفسير لجميع الدول الأعضاء على أمل إمكانية مناقشة القرار على مستوى أعلى.

وخلص البيان إلى أن “جنوب أفريقيا تعتقد بشدة أنه طالما أن إسرائيل ليس لديها الرغبة في التفاوض على خطة سلام بدون شروط مسبقة ، فإنه لايتعين أن تتمتع بوضع مراقب في الاتحاد الأفريقي”.