تراند الفن: «الصحة»: يُمكن الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد التعافي مباشرة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة عن إمكانية حصول المتعافين من كورونا على جرعتين من لقاح كورونا مع إمكانية الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الإصابة، وذلك وفقاً للدراسات الطبية التي أثبتت سلامة ومأمونية هذا الإجراء، وأن الحصول على جرعتين يرفع الحماية من الإصابة الشديدة لمتحورات الفيروس.

وأبانت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تواصلاً لجهودها لمنع العدوى، وحماية ً للمجتمع من مضاعفات الفيروس، لافتةً الانتباه إلى أن الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مخطط له.

وأهابت بالجميع المبادرة للحصول على لقاح كورونا والتسجيل من خلال “تطبيق صحتي”، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة.

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