تراند الفن: “تجربة حلوة”.. محمد هنيدي يكشف عن كواليس فيلمه الجديد مع “منى زكي”

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 12:09 صباحاً - كتب- محمد خميس:

كشف الفنان محمد هنيدي، عن تفاصيل تحضيره لفيلم جديد مع النجمة منى زكي، قائلًا: “إنه يتم التصوير حاليًا في المشاهد الأخيرة من الفيلم وقربنا نخلص تصوير”.

وأضاف “هنيدي” في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر” على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الأربعاء، أن فيلمه الجديد مع منى زكي هو أول عمل يجمعهم منذ فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”، موضحًا: “تجربة حلوة أوي بعد السنين دي كلها، والفيلم اجتماعي بموضوع يهم الناس”.

وتابع، أنه يقوم بشخصية “جواهرجي” في الفيلم الجديد، ولم يتم الاستقرار على اسم الفيلم حتى الآن.

وفي سياق منفصل أكد “هنيدي”، أنه يشعر بالتوتر الكبير وينتظر رد فعل الجمهور، عقب عرض فيلمه “الإنس والنمس” بالسينمات يوم 4 أغسطس القادم، مؤكدًا أن توقيت عرض فيلم “الإنس والنمس” هو نفس موعد عرض فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”.