فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 05:14 مساءً - كتبت- بهيرة فودة: يستعد الفنان عمرو دياب، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا داخل مدينة العلمين الجديدة، وذلك يوم الجمعة الموافق 13 أغسطس المُقبل. وروج عمرو دياب للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”. ونشر”دياب” صورة من البوستر الرسمي للحفل، وعلق: “جاهزين”. وتصدرت أغنية أحلى ونص للنجم عمرو دياب تريند “تويتر” بعد طرح البرومو بساعات. واعتبرها الجمهور هدية الهضبه لهم تزامناً مع عيد الأضحى المبارك . وتعد أغنية أحلى ونص هي ثالث أغاني الهضبة 2021 بعد أن طرح أغنية “الدنيا بترقص” التي ظهرت معه فيها الممثلة هدى المفتي ثم طرح بعدها أغنية “اتقل”.



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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: عمرو دياب يشوق جمهوره لحفله بالعلمين الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.