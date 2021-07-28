فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 03:12 مساءً - فولفسبورج – (د ب أ):
عقب النتائج القوية في النصف الأول من هذا العام، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة “فولكس فاجن” الألمانية العملاقة للسيارات، هيربرت ديس، عن ثقته في أن أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا ستتغلب على مشكلات إمدادات الرقائق وتكاليف المواد الخام المتزايدة في النصف الثاني من 2021.
ويرى ديس أن أزمة جائحة كورونا قد انتهت إلى حد كبير، وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الأربعاء، “لهذا السبب أنا واثق بشكل عام من النصف الثاني لهذا العام”.
وأكد ديس أن شركته مستعدة جيدا لمواجهة أي موجات جديدة من كورونا، وما سيسفر عن ذلك من تحديات لوجستية، وقال /62 عاما/: “سنواجه بالتأكيد مزيدا من القيود”، مصرّا في المقابل على أنه يمكن من خلال المرونة في الإنتاج السيطرة على أي مشكلات تطرأ.
وفيما يتعلق بأوقات الانتظار الناجمة عن العجز في توريد أشباه الموصلات، قال الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن، الذي وقع مؤخرا على تمديد عقده لمدة أربع سنوات، إنه يعمل على افتراض أن الشركة بإمكانها اللحاق بالركب في الربع الأخير من هذا العام.
ويحول نقص الرقائق دون قدرة الشركة على تجميع مئات الآلاف من السيارات.
وقال ديس إن الطلب على السيارات عاد عقب صدمة كورونا، وأضاف: “لدينا دفاتر طلبات كاملة – جيدة كما كانت على نحو نادر من قبل”، مشيرا إلى أن الطلب على السيارات الكهربائية، المعزز حتى عام 2025 على الأقل عبر حوافز الشراء، قوي أيضا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: رغم نقص الرقائق| رئيس فولكس فاجن: واثق من نتائج النصف الثاني لـ 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.