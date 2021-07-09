تراند الفن: “مصر للطيران”: لم يتم تسريح أي من العاملين في الشركة.. وعقود الـ200 مضيف كانت مؤقتة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 11:10 مساءً - قالت الشركة الوطنية “مصر للطيران”: “إنه فيما يخص الشكوى التي تم نشرها على موقع ”القاهرة 24″ والمتعلقة بإنهاء عقود 200 من العاملين بقطاع الضيافة الجوية؛ فإن الشركة بصدد التوضيح بأنه تمت الاستعانة بهم في عام 2019 أي قبل جائحة كورونا”.

وقالت الشركة في رد رسمي لـ “القاهرة 24” بخصوص الشكوى: “إن الاستعانة بهذا العدد كان في ذروة حركة التشغيل وزيادة معدلات الحركة الجوية بصفة عامة، وفقًا للإعلان الخارجي والذي من شروطه التعيين بنظام العقود الموسمية محددة المدة (مدة ستة أشهر)”.

وأشارت الشركة إلى أن المتقدمين للإعلان كانوا ملمين بجميع الشروط الواردة ببنود التعاقد، ومن بينها حق الشركة في إنهاء التعاقد وعدم التجديد وفقا لظروف ومتغيرات حركة التشغيل، وهو ما يحدث في جميع شركات الطيران حول العالم.

ولفتت الشركة إلى أن عدم التجديد لهذه المجموعة من العاملين بعقود مؤقتة كان خارجًا عن إرادتها، بدليل أنه لم يتم الاستغناء عن أي عامل من العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة، بالرغم من جائحة كورونا وتأثيرها على صناعة النقل الجوي وانخفاض معدلات التشغيل إلى أدنى مستوياتها في تاريخ هذه الصناعة، وهو الأمر الذي أدى إلى إشهار إفلاس العديد من شركات الطيران وانهيار كيانات في هذا المجال حول العالم وتسريح جميع العاملين بها.

وأكدت الشركة الوطنية مصر للطيران أنها حريصة دائما على الاستعانة بالعناصر المدربة مرة أخرى، وانضمامها لفريق العمل عند عودة الحركة وزيادة التشغيل وتعافي قطاع الطيران من جائحة كورونا، وأنها في نفس الوقت تقدر تمامًا التأثير الناجم عن هذه الجائحة على العالم أجمع.



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