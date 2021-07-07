تراند الفن: فيديوهات اباحية مع 20 سيدة تطيح بطبيب بني مزار «عنتيل الصعيد»

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 05:12 مساءً - كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، تفاصيل جديدة في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ«عنتيل الصعيد» بعد أن ألقت القبض، الثلاثاء، على 4 أشخاص بتهمة نشر فيديوهات جنسية على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وقالت التحريات إن «العنتيل» يعمل طبيبا ويدعى «أ.و» 43 سنة، ومن مركز شرطة بني مزار محافظة المنيا.

ضحايا «عنتيل الصعيد» في بني مزار

وأكدت التحريات أن «عنتيل الصعيد» قام باستئجار شقة سكنية في منطقة بني مزار بمحافظة المنيا شمال الصعيد، لاستقبال ضحاياه بمقابل مادي بعيدًا عن منزل الزوجية.

وذكرت التحريات أن من بين ضحايا «عنتيل الصعيد» سيدات متزوجات، وأنه حتى الآن لم تتلق الأجهزة الأمنية بلاغات تتهم الزوجات بممارسة الزنا، فطبقا للقانون فإن الزوج هو الشخص الوحيد له سلطة تحريك دعوى الزنا.

فضيحة «عنتيل الصعيد»

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن 4 متهمين تسببوا في كشف حقيقة «عنتيل الصعيد» بنشر مقاطع فيديو وصور مخلة للآداب العامة تم الحصول عليها من تليفونه المحمول، بعد رفض «العنتيل» ابتزازهن له والاستجابة لمطالبهن في الحصول على مبالغ مالية مقابل التستر عليه.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت صباح أمس الثلاثاء، القبض على 4 متهمين، بعدما رصدت الأجهزة المعنية حسابا بموقع «تويتر»، ينشر صورا ومقاطع فيديو لأحد الأشخاص في أوضاع مخلة بصحبة أكثر من 20 سيدة «مخفى وجوههن»، وتم تداول تلك الصور في نطاق أهالى بمحل سكنه.

صور وفيديوهات «عنتيل الصعيد»

تواصل الأجهزة الأمنية فحص تعاملات «عنتيل الصعيد»، حيث تبين أنه متعدد العلاقات مع عدد كبير من السيدات، وأنه اعتاد ممارسة الجنس مع السيدات وتصويرهن بتقنية الفيديو داخل غرفة نومه، وعثر على عدد كبيرمن مقاطع فيديو وصور، قام «العنتيل» بتصويرها أثناء ممارسة الرذيلة مع عدد من السيدات كن يترددن على مسكنه مقابل حصولهن على مقابل مادي.