نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة| إعلان اسم الفائز في مسابقة الحلم 2021 dream اشترك في سحب 250.000$ الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة إعلان اسم الفائز في مسابقة الحلم 2021 على سحب ربع مليون دولار أمريكي اليوم الخميس بتاريخ الأول من شهر يوليو 2021م، حيث أعلن الإعلامي مصطفى الأغا مقدم برنامج الليلة نفوز والمسؤول عن الإعلان عن أسماء الفائزين في مسابقة الحلم موسم 2021م والمواسم السابقة عن إجراء سحب مسابقة الحلم على مبلغ 250.000$ الليلة.

ولا تزال الفرصة قائمة لمن يرغب في الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 لدخول السحب القادم عبر الإنترنت عن طريق موقع مسابقة الحلم الرسمي أو من خلال الاتصال على أرقام مسابقة الحلم المرادفة لبلدك، أو من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو dream أو reve، ومن خلال ثقفني يمكنكم التعرف على كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم للفور بجوائز الحلم المتعددة.

إعلان اسم الفائز في مسابقة الحلم 2021

أعلنت مسابقة الحلم mydream.mbc عن إطلاق أكبر موسم من مواسم الحلم “الموسم الـ15” منذ انطلاق المسابقة، حيث رصدت المسابقة مبلغ 3.500.000 دولار أمريكي مجموع الجوائز على مدار العام الجاري، وقد تم فتح باب التسجيل في المسابقة اعتباراً من تاريخ 31 يناير 2021م.

ويستمر التسجيل في المسابقة أو الاشتراك في مسابقة الحلم متاحاً على مدار العام ليتم الإغلاق في تاريخ 30 ديسمبر 2021م، وأي دخول بعد ذلك التاريخ يعتبر لاغياً، وقد أعلنت المسابقة عن أسماء سبعة فائزين منذ بدء موسم مسابقة الحلم 2021م وحتى اليوم.

حيث من المترقب اليوم الإعلان عن اسم الفائز في الحلم بجائزة 500.000$ “عيدية الحلم”، ومن يرغب في الإطلاع على أسماء الفائزين منذ انطلاق الموسم وحتى اليوم، يمكنه ذلك من خلال المقال.

أسماء الفائزين في مسابقة حلم موسم 2021

الفائز الأول: بمبلغ 125.000$ بتاريخ 25 فبراير 2021م (محمد اللباني من الإمارات).

الثاني: فاز بجائزة المستوى البرونزي 5.000$ بتاريخ 11 مارس 2021م (محمد مقبول حسين من السعودية).

الثالث: حصل على جائزة المستوى الفضي 10.000$ بتاريخ 11 مارس 2021م (أمجد كوجان من السعودية).

الرابع: الفوز بجائزة المستوى الذهبي 15.000$ بتاريخ 11 مارس 2021م (حميد أدهي من السعودية).

الخامس: الفائز بجائزة المستوى البلاتيني 20.000$ بتاريخ 11 مارس 2021م (سيد سعد محمد من مصر).

السادس: جائزة المستوى الماسي 30.000$ بتاريخ 11 مارس 2021م (إبراهيم عبد الغني السيد من مصر).

السابع: جائزة مسابقة الحلم المقدرة بمبلغ 250.000$ بتاريخ 1 أبريل 2021م (محمود محمد العبيد من الإمارات).

الثامن: محمد طارق عبد الوهاب من مصر فاز بجائزة نصف مليون دولار أمريكي اليوم السبت بتاريخ 15 مايو 2021م.

التاسع: حمزة البشير من الكويت فاز بسحب تطبيق الحلم الحصري في رمضان 1442هـ بمبلغ 30.000$ بتاريخ 15 مايو 2021م.

العاشر: مسعد فهد العنزي من الكويت، وقد فاز بمبلغ 5.000$ جائزة المستوى البرونزي بتاريخ 10 يونيو 2021م.

الحادي عشر: إبراهيم علي أحمد من السعودية، وقد فاز بمبلغ 15.000$ جائزة المستوى الذهبي بتاريخ 10 يونيو 2021م.

الثاني عشر: حلمي إبراهيم غلاب من مصر، وقد فاز بمبلغ 20.000$ جائزة المستوى البلاتيني بتاريخ 10 يونيو 2021م.

الثالث عشر: محمد مبارك طه من السعودية، وقد فاز بمبلغ 30.000$ جائزة المستوى الماسي بتاريخ 10 يونيو 2021م.

الرابع عشر: ربيع التنبوك من سوريا، وقد فاز بمبلغ 10.000$ جائزة المستوى الفضي بتاريخ 10 يونيو 2021م.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

بعد أن أعلنت مسابقة الحلم عن فتح باب الاشتراك في موسم 2021 من مسابقة الحلم التفاعلية، فيمكنكم الآن الاشتراك في المسابقة لدخول السحب على جوائز الحلم المختلفة.

ولزيادة الفرصة للتأهل والفوز بالجائزة المالية المقدمة من شركة mbc باعتبارها منظم المسابقة، ومن يرغب في دخول موقع مسابقة الحلم يمكنه ذلك من خلال الرابط (mydream.mbc.net) الرسمي.

حيث يمكنكم الاشتراك من خلال إرسال الرسالة النصية على الرقم المرادف لبلدك، أو عن طريق موقع الحلم الإلكتروني، ويمكنكم التعرف على طريقة التسجيل في مسابقة الحلم من خلال الفيديو التالي:

وما زالت الفرصة متاحة أمام الجميع للاشتراك في سحب الحلم الليلة على مبلغ نصف مليون دولار عيدية الحلم في عيد الفطر المبارك، وفور إعلان اسم الفائز في مسابقة الحلم 2021 من جانب الإعلامي مصطفى الأغا ببرنامج صدى الملاعب على إم بي سي، سيتم إرفاق اسم الرابح مباشرةً عبر ثقفني.

الإعلان عن اسم الفائز في مسابقة الحلم سحب الـ 500.000$

أعلن الإعلامي مصطفى الأغا عبر برنامج كلنا نفوز الليلة عن اسم الفائز بجائزة النصف مليون دولار.

حيث فاز بالجائزة محمد طارق عبد الوهاب من جمهورية مصر العربية المقيم في مكة المملكة العربية السعودية، وحلمه هو الاهتمام بالعائلة، ويمكنكم التعرف على اسم الفائز من خلال الفيديو التالي:

كما أعلنت المسابقة يوم السبت بتاريخ 15 مايو 2021م عن فوز حمزة البشير من الكويت بسحب تطبيق الحلم الحصري في رمضان بمبلغ 30 ألف دولار أمريكي، ويمكنكم المشاركة في سحب الحلم القادم عن طريق اتباع الخطوات الموضحة بالفيديو المرفق.

المؤهلين لدخول مسابقة الحلم 2021

أتاحت مسابقة الحلم موسم 2021م فرصة الاشتراك في المسابقة ودخول السحوبات للفوز بالجوائز النقدية لكل شخص بلغ من العمر 18 عاماً فأكثر، وفي حال كان الفائز بجائزة الحلم قاصراً أي دون الثمانية عشر عام، فيتم استلام الجائزة من قبل الوصي به نيابةً عنه، ويقوم الوصي بالتوقيع على كافة الأوراق المطلوبة.

ويجب العلم أنه بمجرد الاشتراك في المسابقة، ثم الإجابة على سؤال واحد فقط بشكل صحيح، فبذلك تعد مشاركاً في مسابقة الحلم ومتأهلاً لسحب القادم، وتتيح المسابقة إمكانية المشاركة لكافة الراغبين في الاشتراك في مسابقة الحلم عن طريق إرسال رسالة نصية على الرقم المرادف لبلدك أو عن طريق تسجيل رقم الهاتف عبر موقع المسابقة الرسمي.

سحب مسابقة الحلم القادم على 250.000$

أوضحت مسابقة الحلم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قيمة سحب مسابقة الحلم القادم، حيث تبلغ قيمة السحب المقبل مبلغ 250.000$ ربع مليون دولار.

كما أعلنت المسابقة عن أنه بمجرد الاشتراك في سحب الحلم القادم برسالة على الرقم المرادف لبلدك، والإجابة على السؤال التالي صحيحاً، تكون مشاركاً مؤهلاً بشكل تلقائي لدخول السحب على منزل الأحلام في جزيرة اليونان.

ولم يتم تحديد موعداً لإجراء السحب القادم بمسابقة الحلم موسم 2021م، وفور تحديد موعد السحب سيتم توفيره بمشيئة الله تعالى عبر موقع ثقفني.

ويجب العلم أن الطريقة الوحيدة للإعلان عن إعلان اسم الفائز في مسابقة الحلم 2021 هي عن طريق اتصال مباشر من مصطفى الأغا عبر شاشة mbc فقط.

إعلان اسم الفائز في سحب الحلم 250.000$

أعلنت مسابقة الحلم بشكل رسمي من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن إجراء السحب اليوم الخميس الموافق لتاريخ 1 يوليو 2021م، وقد صرحت المسابقة بأن مبلغ أو قيمة جائزة سحب اليوم هي ربع مليون دولار أمريكي لفائز واحد، وتستمر فرصة المشاركة في مسابقة الحلم لدخول سحب الليلة متاحة أمام الجميع، حيث يمكنكم الاشتراك في مسابقة الحلم الآن من خلال اتباع الطريقة الموضحة بالمقال.