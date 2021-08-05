/644092/مصطفى-محمد-يشارك-أساسي-مع-جالطة-سراي-والتعادل-الإيجابي-يحسم-للقاء

حسم التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، نتيجة مباراة جالطة سراي التركي وسانت جونستون الاسكتلندي، في لقاء ذهاب الجولة التأهيلية الثالثة، من التصفيات المؤهلة لدور مجموعات الدوري الأوروبي.

ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث المباراة.

شارك الفرعون المصري مصطفى محمد والمعار من صفوف الزمالك، في المباراة كأساسي وخاض 45 دقيقة فقط، وتم استبداله بين الشوطين، ودفع المدرب التركي فاتح تريم، بالمهاجم السنغالي مباي دياني.

خروج مصطفى محمد

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث لم ينجح أي من هجوم الفريقين من هز الشباك على مدار الـ45 دقيقة الأولى.

وفي الشوط الثاني، تقدم سانت جونستون أولًا في النتيجة بالدقيقة 58 من علامة الجزاء عبر أقدام جايسون كير، احتسبت بعد عرقلة لـ ديفديسون من قبل حارس جالطة سراي، الأوروجوياني فرناندو موسيلرا ونال على تدخله البطاقة الحمراء.

وبعد دقيقتين فقط، تمكن ساشا بوي من إدراك هدف التعادل لجالطة سراي في الدقيقة 60.

ورغم النقص العددي في صفوف جالطة سراي، لم يتمكن سانت جونستون من استغلال الفرصة، والخروج من ملعب الفريق التركي، بانتصار يساعده في مباراة العودة.

ويشهد الثاني عشر من أغسطس الجاري، على لقاء العودة بين جالطة سراي وسانت جونستون، تُقام يوم الخميس المقبل، على الأراضي الأسكتلندية.

جالطة سراي يودع دوري الأبطال

وكان جالطة سراي التركي، قد ودع منافسات دوري أبطال أوروبا، من الدور التمهيدي الثاني، بعد الخسارة أمام فريق إيندهوفن الهولندي، بالخسارة بنتيجة 7-2 بمجموع المباراتين.

من جانب أخر، كشف فاتح تريم مدرب جالطة سراي، عن مستقبل الدولي المصري مصطفي محمد مع الفريق التركي بعد إنتهاء إعارته الموسم المقبل.

رسالة مدرب جالطة لمصطفى محمد

قال مدرب جالطة سراي التركي في مؤتمر صحفي للحديث عن إستعدادات ، “مستقبل مصطفى محمد يحدده اللاعب سواء بالبقاء فى فريق جالاتا سراي من عدمه”.

أضاف فاتح تريم، “من حق النادى استغلال بند التعاقد النهائي مع مصطفى محمد قبل نهاية يونيو 2022 لكن الأمر متروك للاعب”.

وهو ما يعد رسالة واضحة للنجم المصري مصطفي محمد، بأن يقدم أقصي ما لديه في الموسم الجديد 2021-2022، للقدرة علي الإستمرار مع جالطة سراي التركي.