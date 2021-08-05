نشرة أخبار الزمالك اليوم الخميس: المشاركة في السوبر الإفريقي.. مجلة الفريق تثير الجدل.. فريق اليد يهزم البنك الأهلي.. مسحة طبية قبل لقاء المحلة.. كيف يستعد للقاء الغزل

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شهد نادي الزمالك اليوم الخميس الموافق الخامس من أغسطس على العديد من الأحداث الهامة في مختلف الرياضة داخل النادي، وخارجه، وبالأخص على جانب كرة القدم، قبل لقاء غزل المحلة في الدوري، وبعد عودة الروح للدوري المصري الممتاز، بعد التوقف بسبب مشاركة المنتخب الاولمبي في دورة أولمبياد طوكيو2020.

ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث الزمالك على مدار اليوم في مختلف الرياضات، في القلعة البيضاء، في تقرير بسيط ومفصل.

الزمالك يشارك في السوبر الإفريقي

تقرر مواجهة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر الإفريقي لكرة اليد بعد إعتذار النجم الساحلي عن خوض المباراة أمام الفارس الأبيض بطل دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد حقق دوري أبطال إفريقيا على حساب سبورتنج ، بينما خسر المارد الأحمر نهائي كأس الكؤوس الإفريقية أمام النجم الساحلي.

ويلتقي فريقي الأهلي والزمالك لكرة اليد في مباراة كأس السوبر الإفريقي يوم 23 أغسطس الجاري بعد إعتذار النجم الساحلي عن مباراة السوبر الإفريقي.

مجلة الزمالك تثير الجدل من جديد

وشنت مجلة الزمالك هجوما عنيفا على اتحاد الكرة بسبب الصمت عن تصريحات سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، مطالبة بضرورة التحقيق معه لتجنب أي أزمات قد تحدث في الأوقات المقبلة.

وعنونت مجلة الزمالك بالصفحة الرئيسة : " الجبلاية لا تسمع.. لا ترى.. لا تتكلم أمام تصريحات عبدالحفيظ" في إشارة لإلتزام اتحاد الكرة الصمت أمام تصريحات مدير الكرة بالنادي الأهلي.

يد الزمالك يهزم البنك الأهلي

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على البنك الأهلي 27-25 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

قدم الزمالك مباراة قوية على المستوى الفني والبدني وأنهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة 13-11، قبل أن يواصل الفريق سيطرته على اللقاء في الشوط الثاني وينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 27-25.

مسحة طبية للزمالك قبل لقاء المحلة بالدوري

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأفراد الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري لمسحة طبية اليوم الخميس للكشف عن فيروس كورونا، استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة على خضوع الفريق لمسحة طبية للاطمئنان على الجميع قبل مباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

كيف يستعد الزمالك لغزل المحلة ؟

وحرص الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة على خضوع الفريق لمسحة طبية للاطمئنان على الجميع قبل مباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز في الفترة الحالية وعدم الاستهتار بفريق غزل المحلة، وشرح المدرب بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في التدريبات استعدادا للمباريات المقبلة.

وخصص الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تدريبات بدنية في بداية مران اليوم الخيمس الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب. وتولى البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق الإشراف على التدريبات البدنية قبل أن يبدأ اللاعبون خوض التدريبات الفنية.

وركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الجوانب الفنية والخططية خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب.

وأدى لاعبو الفريق بعض الجمل الفنية والخططية لتنفيذها في مباريات الدوري، واختتم المدير الفني التدريب بإجراء تقسيمة قوية بين اللاعبين.