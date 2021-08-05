/644080/على-غرار-إيطاليا-برلماني-يطالب-بحجب-تطبيق-التيك-توك-في-مصر-لخطورته

أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار عدد من الألعاب الإلكترونية التى تمثل خطورة على حياة الأطفال والشباب وتصيبهم بحالة اكتئاب، بالإضافة لألعاب تساهم في نشر العنف والسلوكيات المرفوضة داخل المجتمع المصرى.

وأضاف "محسب"، فى تصريح خاص ل"دوت الخليج "،أن التكنولوجيا الحديثة لا يستطيع أحد أن يفرض عليها رقابة لصيقة أو يمنعها، وتحجيمها كذلك أصبح أمر فى غاية الصعوبة، ولكن لابد من زيادة الوعى لدى المواطنين والشباب والطلاب، حول خطورة مثل هذه الألعاب، على أن يتم تخصيص ولو حصة أسبوعية بالمراحل التعليمية المختلفة للحديث حول خطورة انتشار هذه الألعاب، وأنها سببا فى بعض الأحيان للإصابة بالاكتئاب ووصول الأمر إلى الانتحار، مؤكداً على ضرورة زيادة الوعى لدى الطلاب بهدف عدم الانجراف خلف هذه الأشياء.

خطورة تطبيق التيك توك

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة وقف تطبيق "تيك توك" الإلكتروني وحجبه في مصر، على غرار ما حدث في إيطاليا التي حجبت التطبيق بعد وفاة طفلة، مطالبا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة أجهزة الدولة المعنية بحظر الألعاب والتى تمس أمن مصر القومي وتبث روح العنف والكراهية، وتؤثر بشكل مباشر على سلوكيات وحياة ابنائنا.

هذا وقد شهدت مصر خلال هذا الأسبوع، انتحار طفلين، احدهم فى منشية ناصر شنقا فى ووثق انتحار من خلال فيديو ، واخر اليوم، الخميس ، فى محافظة بنى سويف انتحر شنقا ايضا بعد ممارسته للعبة عنيفة .

- طفل يوثق لحظة انتحاره علي تطبيق "تيك توك"

أقدم طفل يبلغ من العمر 15 عاما ويدعى محمد رضا، “يوتيوبر” على الانتحار شنقا داخل شقته الكائنة بمنطقة منشية ناصر، موثقا فعلته بمقطع فيديو أرسله لأحد أصدقائه قبل وفاته، بعدما اعتاد على تسجيل جميع مواقف حياته العامة والشخصية، وبثها على تطبيق تيك توك.

محمد رضا محمد البنداري، أو ما أطلق عليه يوتيوبر، انتابه هوس تصوير الفيديوهات وبثها على العامة، ومتابعة التعليقات من أصدقائه التي تشجعه على بث المزيد من تلك المقاطع.

وكشفت التحريات حول واقعة العثور على طفل يدعى محمد رضا محمد البنداري 15 سنة، منتحرا بشنق نفسه داخل غرفة نومه، في منزله بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، أن الطفل غاوي تصوير فيديوهات لتطبيق تيك توك.

واقعه أخرى حدثت اليوم ، حيث أقدم طفل على الانتحار شنقا داخل منزل أسرته فى بنى سويف، بسبب الإفراط فى لعب الألعاب الإلكترونية، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا من مركز شرطة بنى سويف، يفيد بقيام طفل بشنق نفسه بحبل بصالة منزله فى الباب عقب الانتهاء من لعبة "عنف" على المحمول.