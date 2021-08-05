دوت الخليج يرصد أسئلة امتحانات قدرات كلية إعلام القاهرة للعام الدراسي 2020

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أسئلة امتحانات قدرات كلية إعلام القاهرة للعام الدراسي 2020.. يبحث العديد من الطلاب الراغبين للتقدم إلى كليات الإعلام بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة عن العديد من اسئلة القدرات الخاصة بالكلية.

ويستعرض موقع دوت الخليج في هذا التقرير أسئلة امتحانات قدرات كلية إعلام القاهرة للعام الدراسي 2020. وتكون شروط النجاح في اختبار قدرات كليات الإعلام حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات الاختبار؛ كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

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