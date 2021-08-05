مجلس الوزراء ينعى حسب الله الكفراوى: فقدنا اليوم واحدا من أعلام ورموز الهندسة المدنية بمصر

نعي مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، المهندس حسب الله الكفراوي، وزير التعمير والإسكان الأسبق، ونقيب المهندسين الأسبق، والذى وافته المنية اليوم.

ويؤكد مجلس الوزراء، أننا فقدنا اليوم واحدا من أعلام ورموز الهندسة المدنية بمصر، والذى كان يُعد قامة كبيرة في قطاع البناء والعمران، قدم للوطن خدمات جليلة أثناء توليه المسئولية في مواقع العمل المختلفة، واستحق بجدارة لقب "شيخ المهندسين المصريين".

ويتوجه مجلس الوزراء لأسرة الفقيد الراحل بأخلص التعازى القلبية، داعين الله أن يتغمّده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان، كما يتوجه المجلس لنقابة المهندسين بخالص التعازى والمواساة، حيث كان الراحل الكريم دوما داعما لها وكرّس حياته لخدمة قضاياها.