/644063/بيعيرونى-إني-مش-بخلف--منى-في-دعوى-خلع-بمحكمة-الأسرة--مصر-الجديدة

« بيعيروني إنى مش بخلف».. بهذة الكلمات رفعت ربة منزل تدعى «منى.ك» صاحبة الـ27 عامًا، دعوى خلع، ضد زوجها «محمد» أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة بالقاهرة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حكاية ربة منزل داخل محكمة الأسرة بمصر الجديدة

محصلش نصيب .. حاجة بتاعت ربنا

قالت ربة منزل لمراسلة « دوت الخليج» داخل محكمة الأسرة مصر الجديدة : «انا بقالي سنتين و٣ شهور متزوجة وربنا كرمني بالاطفال ومحصلش نصيب وماتوا وهم في بطني، وجالى تسمم وعملت عملية لإني كنت هموت، وبدأت أم زوجي تتدخل في أسباب الخلفة ومصاريف البيت فمقتدرتش استحمل الاهانة وحياتى الى عيشها في جحيم ».

جوزي بخيل

وأكملت الزوجة لـ « دوت الخليج»:« جوزي بخيل وبيسمع كلام أمه ومبيصرفش عليا ولو تعبت أهلي بيصرفه عليا.. وأهلو كل يوم بيعروني بالاطفال وضرب وأهانه وتعذيب منهم .. كل شوية يقوله لي بصى سفلت عيل ورا التاني .. مش انتى مش عارفة حتى تجيبي واحد ».

كان فيه عشرة بينا

وأشارت الزوجة لـ«دوت الخليج »: « أنا مكنتش عايزة يوصل الامر للمحاكم لاني كان بينا حب وعشرة قبل الزواج مع ذلك بتتصل بيا والدته بتهددني" اني هسيبك مثل البيت الوقف وهخلي ابني يتجوز واحده تانية .. يجيب منها عيال".

دعوى خلع

واختتمت الزوجه في «دوت الخليج»: « فتوجهت إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة لرفع دعوى خلع ضد زوجي .. لإنى مش قادرة استحمل الذل والإهانة منه ومن أهلة ».